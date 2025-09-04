B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Surpriză uriașă după Insula Iubirii. Cine e concurenta care ar fi acum însărcinată: „Parcă mi se rupe sufletul”

Surpriză uriașă după Insula Iubirii. Cine e concurenta care ar fi acum însărcinată: „Parcă mi se rupe sufletul”

Ana Maria
04 sept. 2025, 14:59
Surpriză uriașă după Insula Iubirii. Cine e concurenta care ar fi acum însărcinată: Parcă mi se rupe sufletul
Sursa foto: Facebook / @Temptation Island - Insula Iubirii

Emisiunea Insula iubirii s-a încheiat. Marea finală a sezonului 9 a avut loc miercuri, 3 septembrie. După încheierea emisiunii, au apărut mai multe zvonuri potrivit cărora o fostă concurentă ar fi acum însărcinată.

Concurenții Bianca Dan și Marian Grozavu au decis în fața focului să plece separat din Thailanda, cu intenția de a-și clarifica problemele acasă.

Cuprins:

  • Ce imagini au stârnit scandalul la bonfire
  • Cum a încercat Marian să o recucerească pe Bianca
  • De ce cred fanii emisiunii că Bianca Dan este gravidă
  • Care au fost reacțiile din online

Ce imagini au stârnit scandalul la bonfire

Radu Vâlcan le-a arătat celor doi imagini din vilele fetelor și băieților. Bianca s-a apropiat mult de ispita Mattia, în timp ce Marian a avut tatonări timide cu ispita Teodora. Dacă Marian a preferat să se oprească pentru a nu-și afecta imaginea, Bianca a mers mai departe și a format o conexiune puternică cu Mattia, lucru care a dus la o confruntare tensionată în final.

Cum a încercat Marian să o recucerească pe Bianca

Deși au decis să plece separat, cei doi s-au reîntâlnit ulterior în vila fetelor. Corleone, cum îi spuneau cei de pe insulă, nu a renunțat și a încercat să-și recucerească iubita. În cele din urmă, Bianca a cedat, iar în România s-au întors din nou ca un cuplu, spre surprinderea fanilor.

De ce cred fanii emisiunii că Bianca Dan este gravidă

La testimonialele filmate în România, Bianca a avut un moment neașteptat. Ea s-a ridicat de lângă Marian spunând că i s-au umflat picioarele și că se simte rău. Gestul a stârnit imediat speculații despre o posibilă sarcină, potrivit Cancan.

Comentariile fanilor nu au întârziat să apară:

  • „E gravidă??”
  • „E sigur gravidă”
  • „Și mai e și gravidă”

Care au fost reacțiile din online

Mulți internauți au fost șocați de situație, iar pe grupurile și paginile dedicate emisiunii au apărut discuții aprinse. Unii au felicitat-o pe Bianca, alții au privit cu scepticism împăcarea cu Marian:

„Parcă mi se rupe sufletul. Șocantă tranziția… sper că nu e gravidă și a rămas de conjunctură”, a scris un fan al emisiunii.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Chef Richard Abou Zaki a gătit pentru copiii dintr-o secție de oncologie. „A fost o zi pe care nu o voi uita niciodată”
Monden
Chef Richard Abou Zaki a gătit pentru copiii dintr-o secție de oncologie. „A fost o zi pe care nu o voi uita niciodată”
Loredana Groza, premiată la VIVA Influencers Party : „E atât de amuzant să fiu numită influencer”
Monden
Loredana Groza, premiată la VIVA Influencers Party : „E atât de amuzant să fiu numită influencer”
Motivul pentru care Anamaria Prodan amână nunta cu Ronald Gavril: „Nu-l mai vedeți”
Monden
Motivul pentru care Anamaria Prodan amână nunta cu Ronald Gavril: „Nu-l mai vedeți”
Irina și Răzvan Fodor, vacanță în Elveția. Ce au pățit cei doi
Monden
Irina și Răzvan Fodor, vacanță în Elveția. Ce au pățit cei doi
Oana Monea, ținta injuriilor Mariei Avram. „Îmi dădea mesaje noaptea. Jigniri, înjurături, lucruri greu de reprodus”
Monden
Oana Monea, ținta injuriilor Mariei Avram. „Îmi dădea mesaje noaptea. Jigniri, înjurături, lucruri greu de reprodus”
Soția lui Daniel Pavel: „Chiar i se întâmplă lucruri minunate pe care le merită și le-a muncit de 20 de ani”
Monden
Soția lui Daniel Pavel: „Chiar i se întâmplă lucruri minunate pe care le merită și le-a muncit de 20 de ani”
Adela Popescu, despre Radu Vâlcan: „Să fii departe în Thailanda, sub palmieri, la o bere rece, cu ispitele alea… îngrozitor”
Monden
Adela Popescu, despre Radu Vâlcan: „Să fii departe în Thailanda, sub palmieri, la o bere rece, cu ispitele alea… îngrozitor”
Orlando Zaharia, vacanță de vis în Lisabona. Ce preparat portughez l-a cucerit pe cheful bucătar
Monden
Orlando Zaharia, vacanță de vis în Lisabona. Ce preparat portughez l-a cucerit pe cheful bucătar
Roxana Nemeş mai are puțin și de vine mamă de gemeni: „Abia reuşesc să mă deplasez singură”. Prin ce emoții trece vedeta (VIDEO)
Monden
Roxana Nemeş mai are puțin și de vine mamă de gemeni: „Abia reuşesc să mă deplasez singură”. Prin ce emoții trece vedeta (VIDEO)
Bianca de la „Insula Iubirii”, după difuzarea ultimelor imagini cu ea și Marian: „Ceasul acestei relații nu a sunat încă”. Ce a mai transmis concurenta
Monden
Bianca de la „Insula Iubirii”, după difuzarea ultimelor imagini cu ea și Marian: „Ceasul acestei relații nu a sunat încă”. Ce a mai transmis concurenta
Ultima oră
15:31 - Cât costă o noapte de cazare pe litoralul românesc, la început de toamnă
15:27 - Pensionarii care nu depun acest document, până la finalul lunii, pot rămâne fără pensie. Ce pași trebuie să urmeze
15:06 - Altex inaugurează cel mai mare magazin de tehnologie în zona Pallady – București
15:04 - Medic: „Nu te mai bucură nimic, nu-ți mai place nimic”. Care sunt efectele scrolling-ului excesiv
15:03 - Chef Richard Abou Zaki a gătit pentru copiii dintr-o secție de oncologie. „A fost o zi pe care nu o voi uita niciodată”
14:37 - Incident grav la o grădină zoologică din Suceava. Un copil a ajuns la spital, după ce a fost mușcat de un ligru
14:30 - Precizările RetuRO: Consumatorii nu trebuie să verifice contractele producătorilor de băuturi pentru a-și putea recupera garanția pentru ambalajele SGR
14:27 - Loredana Groza, premiată la VIVA Influencers Party : „E atât de amuzant să fiu numită influencer”
14:21 - Esports World Cup 2025: Magnus Carlsen a câștigat ediția inaugurală a campionatului de șah
14:21 - Înalta Curte de Casație și Justiție atacă la CCR legea privind pensiile magistraților. Motivele invocate de judecători