Surpriză uriașă după Insula Iubirii. Cine e concurenta care ar fi acum însărcinată: „Parcă mi se rupe sufletul”

Emisiunea s-a încheiat. Marea finală a sezonului 9 a avut loc miercuri, 3 septembrie. După încheierea emisiunii, au apărut mai multe zvonuri potrivit cărora o fostă concurentă ar fi acum .

Concurenții Bianca Dan și Marian Grozavu au decis în fața focului să plece separat din Thailanda, cu intenția de a-și clarifica problemele acasă.

Ce imagini au stârnit scandalul la bonfire

Radu Vâlcan le-a arătat celor doi imagini din vilele fetelor și băieților. Bianca s-a apropiat mult de ispita Mattia, în timp ce Marian a avut tatonări timide cu ispita Teodora. Dacă Marian a preferat să se oprească pentru a nu-și afecta imaginea, Bianca a mers mai departe și a format o conexiune puternică cu Mattia, lucru care a dus la o confruntare tensionată în final.

Cum a încercat Marian să o recucerească pe Bianca

Deși au decis să plece separat, cei doi s-au reîntâlnit ulterior în vila fetelor. Corleone, cum îi spuneau cei de pe insulă, nu a renunțat și a încercat să-și recucerească iubita. În cele din urmă, Bianca a cedat, iar în România s-au întors din nou ca un cuplu, spre surprinderea fanilor.

De ce cred fanii emisiunii că Bianca Dan este gravidă

La testimonialele filmate în România, Bianca a avut un moment neașteptat. Ea s-a ridicat de lângă Marian spunând că i s-au umflat picioarele și că se simte rău. Gestul a stârnit imediat speculații despre o posibilă sarcină, potrivit .

Comentariile fanilor nu au întârziat să apară:

„E gravidă??”

„E sigur gravidă”

„Și mai e și gravidă”

Care au fost reacțiile din online

Mulți internauți au fost șocați de situație, iar pe grupurile și paginile dedicate emisiunii au apărut discuții aprinse. Unii au felicitat-o pe Bianca, alții au privit cu scepticism împăcarea cu Marian:

„Parcă mi se rupe sufletul. Șocantă tranziția… sper că nu e gravidă și a rămas de conjunctură”, a scris un fan al emisiunii.