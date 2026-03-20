Ce se știe despre starea lui Chuck Norris

Chuck Norris a fost internat de urgență într-un spital din Hawaii, informație care în rândul fanilor. În vârstă de 86 de ani, actorul ar fi ajuns la unitatea medicală în ultimele 24 de ore. Detaliile legate de motivul internării nu au fost făcute publice.

Cu toate acestea, veștile sunt încurajatoare. Potrivit sursei menționate, după internare, acesta a vorbit la telefon cu un prieten și chiar a făcut glume, semn clar că starea sa este stabilă și că situația nu pare a fi una gravă.

Cum își petrecea Chuck Norris timpul înainte de internare

Internarea lui Chuck Norris surprinde cu atât mai mult cu cât, cu doar o zi înainte, acesta era activ și se antrena pe insulă. Nimic nu părea să indice vreo problemă de sănătate, actorul fiind cunoscut pentru stilul său de viață disciplinat și pentru forma fizică remarcabilă.

De altfel, la începutul lunii martie, când a împlinit 86 de ani, a publicat pe rețelele de socializare un videoclip în care se antrena alături de un antrenor personal. Imaginile arată că își menține condiția fizică la un nivel impresionant.