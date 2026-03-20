Momente de îngrijorare pentru Chuck Norris! Actorul, dus de urgență la spital

Ana Beatrice
20 mart. 2026, 07:44
Sursă Foto: Instagram - chucknorris
Cuprins
  1. Ce se știe despre starea lui Chuck Norris
  2. Cum își petrecea Chuck Norris timpul înainte de internare

Îngrijorare în jurul stării de sănătate a lui Chuck Norris. Acesta a fost internat de urgență într-un spital de pe insula Kauai, în Hawaii. Deși cauza nu a fost făcută publică, informațiile apărute în TMZ indică faptul că actorul se află în stare bună.

Ce se știe despre starea lui Chuck Norris

Chuck Norris a fost internat de urgență într-un spital din Hawaii, informație care a stârnit rapid îngrijorare în rândul fanilor. În vârstă de 86 de ani, actorul ar fi ajuns la unitatea medicală în ultimele 24 de ore. Detaliile legate de motivul internării nu au fost făcute publice.

Cu toate acestea, veștile sunt încurajatoare. Potrivit sursei menționate, după internare, acesta a vorbit la telefon cu un prieten și chiar a făcut glume, semn clar că starea sa este stabilă și că situația nu pare a fi una gravă.

Cum își petrecea Chuck Norris timpul înainte de internare

Internarea lui Chuck Norris surprinde cu atât mai mult cu cât, cu doar o zi înainte, acesta era activ și se antrena pe insulă. Nimic nu părea să indice vreo problemă de sănătate, actorul fiind cunoscut pentru stilul său de viață disciplinat și pentru forma fizică remarcabilă.

De altfel, la începutul lunii martie, când a împlinit 86 de ani, a publicat pe rețelele de socializare un videoclip în care se antrena alături de un antrenor personal. Imaginile arată că își menține condiția fizică la un nivel impresionant.

Citește și...
Daciana Sârbu a stabilit clar ce reguli are în privința relației dintre iubit și fiicele sale
Monden
Daciana Sârbu a stabilit clar ce reguli are în privința relației dintre iubit și fiicele sale
Mărturisirile Adelinei Pestrițu după 11 ani de TV. De ce a ales riscul online-ului
Monden
Mărturisirile Adelinei Pestrițu după 11 ani de TV. De ce a ales riscul online-ului
Prima reacție a lui Andi Moisescu după ce a rămas fără emisiunea de la Pro TV „Nu mai suntem tocmai la vârsta hei-rup-urilor de altă dată”
Monden
Prima reacție a lui Andi Moisescu după ce a rămas fără emisiunea de la Pro TV „Nu mai suntem tocmai la vârsta hei-rup-urilor de altă dată”
Hoții au dat lovitura la o fabrică Prada. Stratagema prin care au reușit să scape de poliție
Monden
Hoții au dat lovitura la o fabrică Prada. Stratagema prin care au reușit să scape de poliție
Dan Negru a vorbit despre salariul din TV : „O meserie pe care aș fi făcut-o și gratis!”
Monden
Dan Negru a vorbit despre salariul din TV : „O meserie pe care aș fi făcut-o și gratis!”
După divorț, nimeni nu se aștepta la asta! Adriana Simionescu s-a logodit în mare secret
Monden
După divorț, nimeni nu se aștepta la asta! Adriana Simionescu s-a logodit în mare secret
Fiul Andreei Bănică, victima bullying-ului: „De aici pornesc toate acele lucruri rele”. Ce a pățit Noah (FOTO)
Monden
Fiul Andreei Bănică, victima bullying-ului: „De aici pornesc toate acele lucruri rele”. Ce a pățit Noah (FOTO)
Cu ce femeie s-a afișat Rareș Cojoc după divorțul de Andreea Popescu. Detaliul care a atras atenția
Monden
Cu ce femeie s-a afișat Rareș Cojoc după divorțul de Andreea Popescu. Detaliul care a atras atenția
Mariana Dănescu revine pe micile ecrane după aproape 20 de ani. Apariția care i-a luat pe toți prin surprindere
Monden
Mariana Dănescu revine pe micile ecrane după aproape 20 de ani. Apariția care i-a luat pe toți prin surprindere
Un actor celebru apare într-o producție după moarte cu ajutorul AI. Cum va fi folosită inteligența artificială în noul film
Monden
Un actor celebru apare într-o producție după moarte cu ajutorul AI. Cum va fi folosită inteligența artificială în noul film
Ultima oră
08:31 - Simion: Grindeanu pretinde că e Robin Hood, dar e Grindeanu Baba și cei 40 de hoți (VIDEO)
08:24 - Arabia Saudită avertizează: Petrolul ar putea exploda la 180 de dolari până la finalul lunii aprilie
08:10 - Anamaria Gavrilă zbiară la o colegă de partid în plenul Parlamentului: „Stai în banca ta!”
07:31 - Comisia Europeană pune pe masă 30 de miliarde de euro pentru energie. Anunțul făcut de Nicușor Dan după Consiliul European
23:59 - Zeci de șoferi de TIR amendați pe Valea Oltului pentru nerespectarea restricțiilor. Cum afectează lucrările circulația pe DN 7
23:58 - Daciana Sârbu a stabilit clar ce reguli are în privința relației dintre iubit și fiicele sale
23:47 - Israelul își asumă bombardarea zăcământului de gaze South Pars. Netanyahu spune că Trump n-a știut
23:38 - Opoziția din Norvegia redeschide discuția privind aderarea la Uniunea Europeană. Cum influențează contextul global această posibilă decizie
23:30 - Mărturisirile Adelinei Pestrițu după 11 ani de TV. De ce a ales riscul online-ului
23:20 - Play-off în Superliga. Victorie pentru Universitatea Craiova în derby-ul cu Dinamo (1-0)