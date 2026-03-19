Daciana Sârbu a stabilit clar ce reguli are în privința relației dintre iubit și fiicele sale

Flavia Codreanu
19 mart. 2026, 23:58
Daciana Sârbu, în podcastul lui Cătălin Măruță. Sursa foto: Captură video - Acasa la Maruta / YouTube
  1.  Daciana Sârbu trăiește o poveste de iubire
  2. Primul Crăciun în noua formulă

Daciana Sârbu trăiește o poveste de dragoste alături de partenerul ei, Alex Ghionea. Ajunsă la vârsta de 49 de ani, a mărturisit că echilibrul găsit în prezent se datorează în mare parte modului în care iubitul ei a reușit să se integreze în viața de familie.

Cea mai importantă trăsătură pe care Daciana o apreciază la partenerul său este afecțiunea pe care o are  acesta față de cele două fete ale ei. Vedeta a explicat că a învățat din experiențele trecute să nu mai încerce să controleze viitorul sau să își impună standarde.

„Că îmi iubește fetele.(…) Este o primă condiție. Și cred că atunci când ne gândim la cum ar trebui să fie, deja setăm niște așteptări. Eu am învățat să nu mai setez aceste așteptări, nici în ceea ce privește așteptările de viitor, nici de cum trebuie să fie. Am spus că las viața și pe Dumnezeu să mă surprindă.”, a spus Daciana Sârbu.

Primul Crăciun în noua formulă

Sărbătorile de iarnă au fost sărbătorite inclusiv cu noul partener. Deși proiectele personale îi consumă multă energie, dorința fetelor de a respecta tradiția întâlnirii cu bunicii a fost mai importantă. Daciana a recunoscut că acest final de an a fost unul așezat, care i-a oferit liniștea de care avea nevoie, scrie Libertatea.

„A fost primul Crăciun în care lucrurile au fost mai așezate, ca să spun așa, pe toate planurile și sunt recunoscătoare pentru asta. A fost un Crăciun în care nu mi-am dorit să fac lucruri prea mult, mi-am dorit să stau liniștită. Evident că dorințele și fetele au fost și sunt întotdeauna pe primul loc și de obicei Revelionul îl las pentru mine. ”

„Noi avem o tradiție: că întotdeauna Crăciunul îl facem la Cornu, cu părinții și cu fetele, și mi-a zis Irina că dorința ei măcar până pleacă la facultate este să facem asta. E mai ușor să faci în București, că nu mai e atâta organizare și dacă ești și obosit după perioada de Crăciun cu vânzări, cu aglomerație, mi-aș fi dorit poate uneori să rămânem acasă. Fetele întotdeauna își doresc acolo, iar anul ăsta a fost special, pentru că am avut zăpadă și nu s-a mai întâmplat de mult timp.”, a mai declarat Daciana Sârbu.

