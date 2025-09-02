B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Iubita lui Iustin Petrescu a ieșit la atac, după afirmațiile pe care le-a făcut Tzancă Uraganu: „Unde sunteți acum, activiști de carton?”. Ce a mai spus Hara

Iubita lui Iustin Petrescu a ieșit la atac, după afirmațiile pe care le-a făcut Tzancă Uraganu: „Unde sunteți acum, activiști de carton?”. Ce a mai spus Hara

Elena Boruz
02 sept. 2025, 18:24
Iubita lui Iustin Petrescu a ieșit la atac, după afirmațiile pe care le-a făcut Tzancă Uraganu: „Unde sunteți acum, activiști de carton?”. Ce a mai spus Hara
Sursă foto: Instagram / @aharonalister

Iubita lui Iustin Petrescu, Hara, nu s-a mai abținut! Femeia a ieșit la atac, după incidentul controversat în care este implicat manelistul Tzancă Uraganu. Tânăra s-a supărat, deoarece consideră că internauții nu au acționat la fel de drastic, precum au făcut-o în cazul partenerului ei.

Hara le-a cerut socoteală urmăritorilor, care, în urmă cu câteva luni, l-au pus la zid pe Iustin Petrescu pentru scandalul cu Marilu Dobrescu. Influencerița l-a acuzat pe fostul iubit de violență, iar internetul a luat foc odată cu mărturiile făcute de Marilu.

Cuprins:

  • Hara le cere socoteală internauților. Ce le-a transmis iubita lui Iustin Petrescu
  • Mărturisirile lui Tzancă Uraganu care au scandalizat România

Hara le cere socoteală internauților. Ce le-a transmis iubita lui Iustin Petrescu

Hara nu consideră corectă atitudinea internauților. Femeia i-a numit „activiști de carton” pe toți cei care s-au revoltat și l-au atacat pe partenerul său, iar acum nu reacționează pe măsură în cazul manelistului.

„Unde sunteți acum, activiști de carton? Unde e isteria colectivă, comentariile, hashtagurile? Doamna cu părul verde? Mai faceți 10 grupuri de WhatsApp cu sute de membri să discutați problema? Îi căutați adresa să îl așteptați la colț? Omul a zis senin că mai dă câte o palmă, două, chiar și un picior dacă are femeia crize de gelozie și voi… liniște. Probabil sunteți plecați în vacanță, altfel nu îmi explic. De fapt, îmi explic, dar mai bine tac”, a declarat iubita lui Iustin Petrescu, Hara, pe rețelele de socializare.

Mărturisirile lui Tzancă Uraganu care au scandalizat România

În urmă cu câteva zile, a apărut podcastul în care Tzancă Uraganu a afirmat că și-a bătut iubitele. Acesta spunea în cadrul videoclipului că, deși nu este adeptul violenței și nu încurajează un astfel de comportament, există situații în care femeia „trebuie stăpânită”.

„Am mai lovit și eu femei în relațiile mele, o palmă, două…Nu sunt un tip violent, dar o femeie când țipă foarte mult, face o criză de gelozie, poate îi mai dai o palmă să o trezești, să o stăpânești sau… nu știu. Mai se întâmplă o chestie de asta, dar nu înseamnă că am dat bâte, cuțite, pumni, picioare, să mă sui cu picioarele pe capul… nu, nu a fost niciodată de genul ăsta. Dar o palmă, două, un picior, ceva, mai dai la o femeie ca să… Bine, știu că nu este normal”, a spus Tzancă Uraganu, în cadrul podcastului moderat de Bursucu’.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Ema Oprișan, fosta concurentă de la „Insula Iubirii”, mesaj pentru concurenta Bianca Dan. Ce i-a transmis bruneta
Monden
Ema Oprișan, fosta concurentă de la „Insula Iubirii”, mesaj pentru concurenta Bianca Dan. Ce i-a transmis bruneta
Andreea Bălan, dezvăluiri cutremurătoare despre stopul cardiac suferit și fosta relație cu Tiberiu Argint: „A fost cel mai rău dintre toți”
Monden
Andreea Bălan, dezvăluiri cutremurătoare despre stopul cardiac suferit și fosta relație cu Tiberiu Argint: „A fost cel mai rău dintre toți”
Olivia Steer și-a schimbat profesia. De ce nu mai apare la TV și cu ce se ocupă acum
Monden
Olivia Steer și-a schimbat profesia. De ce nu mai apare la TV și cu ce se ocupă acum
Oana Roman, reacție tranșantă după afirmațiile revoltătoare ale lui Tzancă Uraganu’ despre femei: „România e greșită din punctul ăsta de vedere”
Monden
Oana Roman, reacție tranșantă după afirmațiile revoltătoare ale lui Tzancă Uraganu’ despre femei: „România e greșită din punctul ăsta de vedere”
(VIDEO) Bursucu’ a reacționat în urma valului de critici pe care l-a primit pentru podcastul cu Tzancă Uraganu. Ce decizie a luat prezentatorul TV
Monden
(VIDEO) Bursucu’ a reacționat în urma valului de critici pe care l-a primit pentru podcastul cu Tzancă Uraganu. Ce decizie a luat prezentatorul TV
Ce planuri are Daiana Anghel, la un an după divorțul de Sorin Gonțea. „Proiectele mele se duc în zona de business”
Monden
Ce planuri are Daiana Anghel, la un an după divorțul de Sorin Gonțea. „Proiectele mele se duc în zona de business”
Cum a primit iubitul Ancăi Dinicu vestea că urmează să devină părinți. „Nu ne doream un copil. Ne cunoscuserăm de foarte puțin timp”
Monden
Cum a primit iubitul Ancăi Dinicu vestea că urmează să devină părinți. „Nu ne doream un copil. Ne cunoscuserăm de foarte puțin timp”
Raluca Bădulescu, înainte de Asia Express: „Mi-am rupt o coastă”. Cum s-a descurcat în emisiune
Monden
Raluca Bădulescu, înainte de Asia Express: „Mi-am rupt o coastă”. Cum s-a descurcat în emisiune
Dan Negru, atac dur la adresa statului: „Singurul hoț care fură cu acte în regulă”. Ce l-a nemulțumit pe prezentatorul TV
Monden
Dan Negru, atac dur la adresa statului: „Singurul hoț care fură cu acte în regulă”. Ce l-a nemulțumit pe prezentatorul TV
Oana Lis: „O să ajungem să stăm în întuneric”. Cât i-a venit factura la energie electrică
Monden
Oana Lis: „O să ajungem să stăm în întuneric”. Cât i-a venit factura la energie electrică
Ultima oră
20:19 - Ema Oprișan, fosta concurentă de la „Insula Iubirii”, mesaj pentru concurenta Bianca Dan. Ce i-a transmis bruneta
20:13 - ChatGPT va alerta de acum părinții dacă adolescentul lor are probleme. Cum se va întâmpla acest lucru
20:05 - Bolojan vorbește despre „reducerea personalului cu 20% în administrația locală”: „Dacă primăria exagerează cu cheltuielile, acea primărie nu există de fapt pentru cetățeni” / Ce spune despre o eventuală demisie
19:46 - A fost semnat protocolul de colaborare pentru demararea proiectului de extindere a Magistralei 2 de metrou. Ce au anunțat reprezentanții Metrorex
19:42 - Un jandarm și o femeie din Tulcea au dat dovadă de integritate. Un bărbat și-a recuperat 7.500 de lei uitați la un bancomat
19:34 - Andreea Bălan, dezvăluiri cutremurătoare despre stopul cardiac suferit și fosta relație cu Tiberiu Argint: „A fost cel mai rău dintre toți”
19:26 - Care sunt cele trei legume ce te pot ajuta să iei în greutate. Ce spun specialiștii
19:22 - Daniel David, ministrul Educației, mesaj pentru directorii unităților de învățământ: „Responsabilitatea de a anunța părinții, dacă începe sau nu școala în data de 8 septembrie, le revine directorilor”
18:57 - Tânărul care a atacat un livrator asiatic în București susține că a fost „manipulat”. Ce a spus mama lui, ajunsă și ea la Parchet
18:51 - Caz șocant! Un tânăr de 25 de ani a violat o minoră, după ce a șantajat-o cu poze în ipostaze intime. Ce au declarat autoritățile