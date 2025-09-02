Iubita lui Iustin Petrescu a ieșit la atac, după afirmațiile pe care le-a făcut Tzancă Uraganu: „Unde sunteți acum, activiști de carton?”. Ce a mai spus Hara

Iubita lui Iustin Petrescu, , nu s-a mai abținut! Femeia a ieșit la atac, după incidentul controversat în care este implicat . Tânăra s-a supărat, deoarece consideră că internauții nu au acționat la fel de drastic, precum au făcut-o în cazul partenerului ei.

Hara le-a cerut socoteală urmăritorilor, care, în urmă cu câteva luni, l-au pus la zid pe Iustin Petrescu pentru scandalul cu Marilu Dobrescu. Influencerița l-a acuzat pe fostul iubit de violență, iar internetul a luat foc odată cu mărturiile făcute de Marilu.

Hara le cere socoteală internauților. Ce le-a transmis iubita lui Iustin Petrescu

Mărturisirile lui Tzancă Uraganu care au scandalizat România

Hara nu consideră corectă atitudinea internauților. Femeia i-a numit „activiști de carton” pe toți cei care s-au revoltat și l-au atacat pe partenerul său, iar acum nu reacționează pe măsură în cazul manelistului.

„Unde sunteți acum, activiști de carton? Unde e isteria colectivă, comentariile, hashtagurile? Doamna cu părul verde? Mai faceți 10 grupuri de WhatsApp cu sute de membri să discutați problema? Îi căutați adresa să îl așteptați la colț? Omul a zis senin că mai dă câte o palmă, două, chiar și un picior dacă are femeia crize de gelozie și voi… liniște. Probabil sunteți plecați în vacanță, altfel nu îmi explic. De fapt, îmi explic, dar mai bine tac”, a declarat iubita lui Iustin Petrescu, Hara, pe

În urmă cu câteva zile, a apărut podcastul în care Tzancă Uraganu a afirmat că și-a bătut iubitele. Acesta spunea în cadrul videoclipului că, deși nu este adeptul violenței și nu încurajează un astfel de comportament, există situații în care femeia „trebuie stăpânită”.

„Am mai lovit și eu femei în relațiile mele, o palmă, două…Nu sunt un tip violent, dar o femeie când țipă foarte mult, face o criză de gelozie, poate îi mai dai o palmă să o trezești, să o stăpânești sau… nu știu. Mai se întâmplă o chestie de asta, dar nu înseamnă că am dat bâte, cuțite, pumni, picioare, să mă sui cu picioarele pe capul… nu, nu a fost niciodată de genul ăsta. Dar o palmă, două, un picior, ceva, mai dai la o femeie ca să… Bine, știu că nu este normal”, a spus Tzancă Uraganu, în cadrul podcastului moderat de Bursucu’.