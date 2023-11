Iuliana Beregoi, în al nouălea cer la întâlnirea cu 50 Cent. Tânăra artistă i-a cerut rapperului un cadou

a fost în al nouălea cer la întâlnirea cu 50 Cent. Ea a mers la Londra, pe Arena O2, pentru a participa la concert. Aceasta nu a vrut să își rateze șanșa vieții de a-l vedea îndeaproape și i-a cerut un cadou de despărțire.

Ce a făcut Iuliana Beregoi

Iuliana Beregoi este o tânără artistă de 19 ani. Ea a filmat întreg concertul, iar la final a făcut o poză cu 50 Cent. Ba mai mult, în backstage l-a și îmbrățișat înainte de plecare. Artista a primit o serie de reacții pozitive în urma acestui gestul de la fanii ei

s-a lansat de când a participat la emisiune Next Star de pe Antena 1.

„După Next Star, au apărut foarte mulți fani din România. Ei m-au rugat să fac un canal de Youtube. Le arăt o zi din viața mea sau fac provocări pentru că asta le place cel mai mult. Sunt naturală, dar și foarte nebunatică, adică foarte veselă și asta le place. Cred că cea mai trăznită provocare a fost când am mâncat pâine cu pastă de dinți sau când am sărit în zăpadă în shorts și în tricou.

Îmi doresc foarte mult să cânt pe scenele mari din America, din toate țările, să fiu o vedetă internațională. (…) Vreau să mă fac președinte sau primar pentru că vreau să fac să fie pace în țară”, spunea Iuliana Beregoi, în anul 2017.

Turneul lui 50 Cent

50 Cent, pe numele său real Curtis James Jackson III, se află în turneu, iar în 21 noiembrie 2023, a susținut concertul din Londra. Pe această scenă a urcat și îndrăgitul Ed Sheeran și a fost aclamat de fani, mai ales când a cântat o melodie din 2017.