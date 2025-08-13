B1 Inregistrari!
Jador, incident după un spectacol în Giurgiu. Cum s-a scuzat în fața fanilor: „Nu vreau să-mi fac probleme nici mie, nici nimănui"

Jador, incident după un spectacol în Giurgiu. Cum s-a scuzat în fața fanilor: „Nu vreau să-mi fac probleme nici mie, nici nimănui"

Traian Avarvarei
13 aug. 2025, 12:59
Jador, incident după un spectacol în Giurgiu. Cum s-a scuzat în fața fanilor: „Nu vreau să-mi fac probleme nici mie, nici nimănui”
Jador. Sursa foto: Captură video - JORGE OFFICIAL / YouTube

Jador a avut parte de o experiență neplăcută la concertul pe care l-a susținut în Giurgiu. Manelistul a vrut să facă poze cu fanii după spectacol, dar n-a mai reușit. El a ținut să se scuze, temându-se că i-a dezamăgit pe oameni.

Ce le-a spus Jador fanilor, după concertul de la Giurgiu

„Vă mulțumesc pentru toată energia. Oamenii din Giurgiu, ați fost extraordinari. Din păcate, au existat și niște momente neplăcute la poze. Eu am vrut să stau, stau de fiecare dată când cineva îmi spune să fac poze. Doar că de data asta nu s-a putut. Motivele nu pot să vi le spun, pentru că nu vreau să-mi fac nici mie probleme, și nici oamenilor care au greșit. Și ați văzut cine a greșit, cei care ați fost acolo.

Eu mi-am dorit și-mi doresc să fac poze. Încă sunt aici, în apropiere. Nici măcar nu știam dacă să fac videoclipul ăsta. O să înțelegeți care e problema, de fapt. Mai mult de atât nu pot să vă spun, că nu vreau să-mi fac probleme nici mie și nimănui. Data viitoare o să fac cumva să fac poze. Din păcate, azi nu am putut pentru că nu a ținut de mine. Eu sunt unul singur și atât”, le-a transmis Jador fanilor, potrivit CanCan.

Ce a pățit Jador în Paris

Manelistul a avut recent un incident și la un concert în Paris.

El se pregătea să interpreteze o melodie de suferință, când a văzut în public un tânăr foarte supărat. Manelistul l-a invitat alături, dând la o parte banda care marca distanța dintre el și public.

Unul din agenții de pază a amplasat acel delimitator la loc, ceea ce l-a supărat pe cântăreț: „Nimeni nu face legea, eu fac legile aici. Cântă tu atunci. Dacă tu respecți lumea în felul acesta”. Clipul cu momentul a devenit viral pe internet.

Altfel, Jador a devenit de curând tată și, între concerte, se bucură de momentele cu familia. Soția sa, Oana Ciocan, născut pe 4 iunie un băiețel, pe care l-au numit Avraam.

