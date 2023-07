Jador, mai sincer ca niciodată în ceea ce o privește pe iubita lui / Când vrea să îi ofere verigheta: „Ea tânjește foarte mult”

Celebrul manelist Jador este în culmea fericirii de când a cunoscut-o pe noua sa iubită. Nu de mult, Jador a declarat că nu exclude că ar putea ajunge și în fața altarului cu femeia pe care o iubește în prezent.

Fără doar și poate, Jador este unul dintre cei mai cunoscuți maneliști din România. a menționat că se va retrage de pe scenă în decembrie 2023.

Jador, tot mai îndrăgostit de noua lui iubită

Cei doi îndrăgostiți s-au cunoscut la un concert, în Spania, la Madrid. Iubita lui Jador a terminat studiile în Germania și își va continua anul de facultate pe care îl mai are aici, în România, la Master, la Facultatea de Limbi Străine.

„Mi-am făcut o iubită. A venit la mine la concert, am vorbit, mi-a plăcut, dar eu nu am avut de gând ceva serios… S-a întâmplat la un concert în Spania, la Madrid, ea a crescut acolo… S-a născut în Spania, crescută acolo. Doar în vacanță a venit aici. Părinții ei sunt români și au plecat acolo acum 27 de ani, acolo s-au stabilit. Dar să revin, a venit la mine, mi-a plăcut de ea, dar nu am vrut nimic serios.

Voiam, așa, să-mi petrec și eu noaptea, cumva. M-am dat la ea, a doua zi am ieșit, am mâncat și tot am vorbit de atunci. Ea a terminat un an de studii în Germania, vine luna asta la mine, apoi mai are un an de facultate și vine aici, la Master. Face facultatea de limbi străine, cinci știe, e deșteaptă foc. Vedem cum evoluează lucrurile, dacă rămânem împreună, probabil, deși ea tânjește foarte mult după țara ei. Dacă lucrurile evoluează înspre bine, eu vreau să mă căsătoresc. Vreau și eu o familie”, a povestit Jador, potrivit Jador.

Ce urmează să facă Jador după ce se va retrage din muzică

Celebrul cântăreț a menționat că va renunța la muzică în decembrie 2023, din cauza problemelor de sănătate. Tot el a spus că și-a deschis un depozit de materiale de construcții în Bacău.

„O să mă las în decembrie de cântat! Mă las atunci, mi-am făcut o afacere, mă ocup de ea. Un depozit de materiale de contrucții în Bacău. Mă las pentru că e vorba de sănătate, să văd ce spune doctorul în decembrie. Acum, cu sănătatea sunt mai bine, dar mai am momente și momente… Dar nu vreau să mai vorbesc despre asta!”, a mai spus manelistul, potrivit .