Jennifer Lopez pregătește ceva! Și-a şters fotografiile de pe Instagram şi-a înlocuit poza de profil cu o imagine neagră. Ce aniversează în 25 noiembrie?

Jennifer Lopez şi-a şters toate fotografiile de pe contul personal de Instagram şi a înlocuit pe toate reţelele de socializare acea poză de profil cu o imagine neagră.

Cel mai probabil, Jennifer Lopez le pregătește o surpriză muzicală fanilor

Fanii speculează că , mai ales pentru că vineri, 25 noiembrie se împlinesc 20 de ani de la lansarea celui de-al treilea album al artistei. Albumul se numea This is me then și îi era dedicat iubitului său din acea perioadă – .

Conturile de Twitter (45,4 milioane de urmăritori) și TikTok (15,4 milioane) ale lui J. Lo au înlocuit fotografia de profil cu o imagine neagră, dar pe aceste platforme postările anterioare nu au fost șterse.

Pe Facebook, unde are 60 de milioane de urmăritori, și-a actualizat fotografia de profil și fotografia de copertă cu o imagine neagră, inscripționată cu semnătura ei, „Lennifer Lopez“.

Contul de Instagram al lui J Lo are cel mai mare număr de urmăritori dintre toate platformele în care vedeta este prezentă: 227 de milioane de fani.

Un reprezentant al artistei a refuzat să comenteze aceste schimbări. În trecut, au existat cazuri similare ale unor celebrități care și-au „golit” conturile de pe diverse platforme social media înaintea unui anunț major despre carieră, cum ar fi lansarea unui album.

Cel mai recent album de studio al cântăreței, „A.K.A.“, a fost lansat în 2014. Ea a mai jucat în comedia romantică „Marry Me“ cu Owen Wilson, iar cel mai nou proiect cinematografic al său este filmul „Shotgun Wedding“, a cărui lansare este programată în decembrie. În 2021, ea a lansat o linie de produse cosmetice de îngrijire a pielii, JLo Beauty.

Jennifer Lopez și Ben Affleck s-au căsătorit în această vară. La începutul acestei săptămâni vedeta a postat un videoclip pe Tik Tok alături de soţul său Ben Afleck.