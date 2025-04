Jennifer Lopez va concerta în fața Casei Poporului. Organizatorii au stabilit data show-ului din Piața Constituției

Cântăreaţa americană va susține un concert la București, în în cadrul celei de-a treia ediții a evenimentului „Summer in the City. Artista a dorit, în mod special, ca show-ul să aibă loc în fața Casei Poporului.

Concertul susținut de Jennifer Lopez la va face parte din turneul mondial „Up All Night Live”, conform unui comunicat de presă. Spectacolul a fost programat pentru 27 iulie. De altfel, Piața Constituției a găzduit, de-a lungul timpului cele mai mari concerte ale unor artişti internaţionali care au cântat în București.

În cadrul turneului „Up All Night Live” atista va susține mai multe în state din Europa, dar și din Orient. Pentru acestea din urmă, cererea de bilete este atât de mare, încât unele show-uri sunt deja sold-out.

„În cadrul Summer in the City, Jennifer Lopez va oferi publicului român o experienţă totală: hituri care au făcut înconjurul lumii, coregrafii electrizante, ţinute inspiraţionale şi o poveste personală transpusă pe scenă ca niciodată până acum într-un spectacol live”, se arată în comunicat.

Turneul „Up All Night Live” este parte dintr-un proiect mai amplu care include și filmul-concept „This is Me Now: A Love Story”, în care Lopez joacă alături de alte dive de la Hollywood, precum Jane Fonda şi Sofia Vergara. În cadrul acestui turneu va fi lansată și o platformă cu produse colecţionabile, ce permit publicului să deţină o mică parte din universul artistei.

Biletele s-au pus în vânzare

Concertul de la Bucureşti va fi organizat de promotorul Marcel Avram, în parteneriat cu D&D East Entertainment. Spectacolul este descris drept un eveniment incendiar, încărcat de emoţie, energie şi magie

„A fost o perioadă grea, poate cea mai grea din viaţa mea, dar şi cea mai frumoasă. M-am întors către mine însămi, către copii, către adevărul şi sinele meu. Acum sunt pregătită să vă ofer tot ce am mai bun. Voi fi acolo, pe scenă, în faţa voastră, să vă distrez şi să vă inspir!”, a afirmat Jennifer Lopez, citată în comunicat.

Prețul biletelor pornește de la 400 lei și pot ajunge până la 5.000 de lei. Vor fi puse în vânzare mai multe categorii de astfel de bilete, după cum urmează: General Acces – 400 lei; Golden Circle – 650 lei; Diamond Circle – 950 lei; VIP Platform – 1.000 lei; Greet&Foto: 5.000 lei. Acesteapot fi achiziționate de pe platformele Eventim.ro, IaBilet.ro şi Entertix.ro.

În plus, ca o noutate, fanii vor putea achiziţiona Meet&Foto Tickets care le va permite să interacţioneze şi să se fotografieze artista. Ei vor avea acces la o platformă VIP, dar şi la Diamond Circle, în zona cea mai apropiată de Jennifer Lopez. De menționat că, potrivit comunicatului, prețul nu este bătut în cuie și va crește pe măsură ce se apropie data concertului.