Jennifer Lopez vorbește despre divorțul de Ben Affleck, un subiect intens mediatizat care a captat atenția fanilor din întreaga lume. Invitată în emisiunea Sunday Morning de la , artista a făcut declarații sincere despre modul în care despărțirea i-a schimbat viața și a ajutat-o să devină o persoană mai puternică.

Ce a spus Jennifer Lopez despre divorțul de Ben Affleck

„A fost cel mai bun lucru care mi s-a întâmplat vreodată, pentru că m-a schimbat în profunzime”, a mărturisit cântăreața și actrița Jennifer Lopez. Artista a explicat că această experiență i-a oferit nu doar șansa de a trece printr-un proces de transformare personală, ci și ocazia de a-și redescoperi echilibrul interior și forța interioară. „Am învățat să privesc viața dintr-o altă perspectivă, să mă pun pe mine pe primul loc și să înțeleg ce contează cu adevărat. Sunt o altă persoană acum decât am fost anul trecut”, a adăugat vedeta.

Cum a reușit Jennifer Lopez să treacă peste separare

Artista a povestit că și-a găsit refugiul în muncă, mai ales în timpul filmărilor pentru noul film Kiss of the Spider Woman. „În fiecare moment pe platou am fost atât de fericită”, a spus ea, recunoscând că procesul de vindecare a fost dificil. „Treci peste asta”, a adăugat Lopez. Totuși, vara care a trecut a descris-o drept „probabil cea mai bună” din viața ei, pentru că a învățat să se bucure de prezent fără a mai pune presiune pe sine.

Ce relație are Jennifer Lopez cu Ben Affleck după divorț

Deși a fost finalizat în august 2024, artista nu a ezitat să vorbească frumos despre fostul său partener. Jennifer Lopez a subliniat că actorul a sprijinit financiar proiectul în care ea deține rolul principal, semn că între ei s-a păstrat o relație civilizată. Cei doi, care s-au căsătorit în 2022 după o împăcare spectaculoasă, au rămas în relații amiabile și continuă să fie prezenți în viața copiilor lor, proveniți din relațiile anterioare.