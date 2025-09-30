B1 Inregistrari!
Jennifer Lopez vorbește despre divorțul de Ben Affleck. Cum a transformat despărțirea viața artistei (VIDEO)

Ana Beatrice
30 sept. 2025, 14:13
Sursa Foto: Facebook/ Jennifer Lopez
Cuprins
  1. Ce a spus Jennifer Lopez despre divorțul de Ben Affleck
  2. Cum a reușit Jennifer Lopez să treacă peste separare
  3. Ce relație are Jennifer Lopez cu Ben Affleck după divorț

Jennifer Lopez vorbește despre divorțul de Ben Affleck, un subiect intens mediatizat care a captat atenția fanilor din întreaga lume. Invitată în emisiunea Sunday Morning de la CBS News, artista a făcut declarații sincere despre modul în care despărțirea i-a schimbat viața și a ajutat-o să devină o persoană mai puternică.

Jennifer Lopez vorbește despre divorțul de Ben Affleck. Sursa Foto: Captură Video/ YT – CBS Sunday Morning

Ce a spus Jennifer Lopez despre divorțul de Ben Affleck

„A fost cel mai bun lucru care mi s-a întâmplat vreodată, pentru că m-a schimbat în profunzime”, a mărturisit cântăreața și actrița Jennifer Lopez. Artista a explicat că această experiență i-a oferit nu doar șansa de a trece printr-un proces de transformare personală, ci și ocazia de a-și redescoperi echilibrul interior și forța interioară. „Am învățat să privesc viața dintr-o altă perspectivă, să mă pun pe mine pe primul loc și să înțeleg ce contează cu adevărat. Sunt o altă persoană acum decât am fost anul trecut”, a adăugat vedeta.

Cum a reușit Jennifer Lopez să treacă peste separare

Artista a povestit că și-a găsit refugiul în muncă, mai ales în timpul filmărilor pentru noul film Kiss of the Spider Woman. „În fiecare moment pe platou am fost atât de fericită”, a spus ea, recunoscând că procesul de vindecare a fost dificil. „Treci peste asta”, a adăugat Lopez. Totuși, vara care a trecut a descris-o drept „probabil cea mai bună” din viața ei, pentru că a învățat să se bucure de prezent fără a mai pune presiune pe sine.

Ce relație are Jennifer Lopez cu Ben Affleck după divorț

Deși divorțul a fost finalizat în august 2024, artista nu a ezitat să vorbească frumos despre fostul său partener. Jennifer Lopez a subliniat că actorul a sprijinit financiar proiectul în care ea deține rolul principal, semn că între ei s-a păstrat o relație civilizată. Cei doi, care s-au căsătorit în 2022 după o împăcare spectaculoasă, au rămas în relații amiabile și continuă să fie prezenți în viața copiilor lor, proveniți din relațiile anterioare.

