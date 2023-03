Jojo a dezvăluit secretul cu ajutorul căruia se menține întotdeauna în formă: „Acum vreo 3 luni am început” / Ce face actrița pentru a avea un stil de viață sănătos

Cătălina Grama, cunoscută de fani ca Jojo, a dezvăluit secretele siluetei sale într-un interviu acordat recent.

Actrița din serialul „Clanul” are grijă la alimentația sa.

Jojo, secretele menținerii în formă

Programul Cătălinei Grama este foarte aglomerat, mai ales de când joacă în serialul „Clanul” , în special că diminețile ei încep de multe ori de la ora 5. Deși ceea ce face este foarte solicitant, ea este bucuroasă că face de succces.

„O zi de filmare este foarte aglomerată, cel mai probabil încep de dimineață. Deci mă trezesc de dimineață, pe la 5.30, la 6.00 vine să mă ia mașina, de cele mai multe ori așa am picat. Merg pe platou, facem machiajul până pe la 8.00 – 9.00 și intrăm pe set”, declară artista, potrivit .

Pe lângă job, Jojo trebuie să se mai ocupe și de cei doi copii. „Nu sunt cea mai matinală, deși sunt mămică a doi copii și sunt obișnuită cumva cu programul ăsta de la grădiniță și de la școală, însă este disciplina muncii, faptul că sunt obișnuită de ani de zile să fac asta.”

Jojo nu mănâncă deloc până în ora 14:00

Actrița, în vârstă de 41 de ani, a fost complimentată în repetate rânduri pentru felul în care arată. Jojo a decis să spună care este secretul siluetei sale și cum se menține în formă. Ea ține postul intermitent și nu mănâncă niciodată până la ora 14.00.

„Nu mai mănânc până la ora 14.00 de o perioadă încoace. Țin un fel de fasting și nu mai mănânc până în ora 14.00, mănânc după ora 14.00, dar de fiecare dată beau o cafea cu mult lapte. Trebuie să mă mențin, metabolismul se schimbă foarte mult după 40 de ani și atunci există tot felul de tehnici”, a mai declarat actrița.

De asemenea, Jojo a vorbit și despre beneficiile pe care le are postul intermitent. „Ultima oară aveam un regim de viață sănătos, numai că nu este suficient și atunci trebuie să intervină o latură de fasting din când în când, periodic, nu trebuie să faci asta toată viața. E minunat dacă poți toată viața, însă este aproape imposibil. Acum vreo 3 luni am început. Nu am slăbit deloc, dar mă ajută , mă ține în formă, fastingul are mai multe beneficii și pe partea de sănătate, îți dă mai multă energie, te ține în ritm. Cred că ajută foarte mult pe partea asta de detox și atunci în mod normal dacă elimini toxinele din organism, da, îți dai un refresh peste tot. Ajută memoria foarte mult, pentru că nu mai e încărcat organismul și eu lucrez foarte mult cu asta, așa că am nevoie de un refresh din când în când. Îl țin cât o să rezist, nu mi-am propus nimic.”