Jojo și Paul Ipate au fugit în Kenya. Nu le este frică de tulpina sud-africană de Covid!

Paul Ipate și Cătălina Grama Jojo formează unul dintre cele mai frumoase și solide cupluri din showbiz. Cei doi au o relație destul de discretă, dar nu rare sunt momentele în care ne permite să vedem cum decurg lucrurile între ei.

Aceștia au publicat pe contul de socializare, imagini din cea mai recentă vacanță petrecută în Kenya. Jojo a pozat în costum de baie și arată spectaculos la 40 de ani, fanii felicitând-o pentru cât de bine se menține, potrivit tabu.ro.

Ipate şi Jojo cresc doi copii

Paul Ipate și Jojo sunt împreună de 7 ani, iar povestea lor de iubire a rămas la fel ca la început. Amândoi se bucură de cei doi copii, Achim în vârstă de 10 ani, din prima căsătorie a actriței, și Zora, care a împlinit patru ani.

„Sărutul nostru a ocupat toate spațiile și continentele și a strabatut noi ținuturi. Nu a fost doar un sărut. Era un bilet plin de destinații pentru alte părți. O seara magica in Mombasa…Nisipul era cald cand ne-am intors de la plimbare… Cald, catifelat si prietenos cu talpile noastre ostenite.

Se arata in zare un apus de vata de zahar pe care o modelau parca niste maini invizibil. Apusul nostru fondant din prima zi de vacanta… Ne-am asezat pe un sezlong de lemn si am privit in zare pana cand palmierii au inceput sa mangaie incet intunericul„, a postat Jojo pe Instagram.