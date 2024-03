Jorge a ajuns la spital după accidentarea de la Survivor. „Sunt acum pe patul de spital”

după ce a avut o accientare severă la genunchi atunci când se afla în Republica Dominicană pentru a participat la concursul Survivor All Stars.

Cum s-a accidentat

Deși a crezut că va trece durerea de la sine a ajuns totuși pe masa de spital după ce s-a accidentat la genunchi, scrie

Artistul a căzut de pe o structură de lemn direct pe nisip, repetând încă o data ce s-a întâmplat și anul trecut. Din această cauză a fost nevoit să

În episodul 10, Jorge a început să aibă probleme de sănătate și a cerut ajutor medical de urgență. El a ajuns la spital în Republica Dominicană și medicii au hotărât să îl trimită acasă pentru a se recupera.

Cum se simte Jorge

Artistul și-a anunțat fanii că se simte bine, iar recuperarea începe să aibă rezultate.

„Am inima plina de fericire si recunostinta. Nu-mi vine sa cred cat de fericit sunt dupa o operatie. A doua la acelasi menisc… Ultimul an a fost foarte dur si cu multe incercari….am strans mult din dinti la premiera musicalului Mamma Mia, am plans la Survivor, am tras mult cu recuperarea si meniscul n-a mai rezistat.

Sunt acum pe patul de spital, am facut primii pasi la 7 dimineata si sunt ca un copil cu o jucarie noua. Vreau sa ii multumesc @dr_andrei_ioan_bogdan ca mi-a dat asa incredere din prima si am mers cativa pasi acum. Asta nu e o reclama, pur si simplu il ador pe omul asta si daca aveti nevoie il gasiti la …

…

Sanatate multa tuturor.

P.S. Carjele din poza le-am adus degeaba. Mi-a zis doctorul ca il fac de ras daca ma vede cineva cu ele”, a scris Jorge pe rețelele de socialziare.