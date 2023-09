Jorge a dat cărţile pe faţă! Căror vedete din showbiz le-a făcut avansuri: „Am înlemnit”

Pe numele său real George Papagheorghe, Jorge este recunoscut ca unul dintre cei mai faimoși și apreciați artiști din țara noastră.

Mai mult decât atât, acesta este cunoscut publicului larg pentru sinceritatea lui debordantă, reușind și de această dată să uimească cu o serie de dezvăluiri neștiute.

Jorge a dezvăluit public căror vedete din showbiz le-a făcut avansuri

De curând, vedeta a luat parte la jocul cu sosuri picante a lui Cătălin Măruță, acolo unde a făcut .

Așadar, mai sincer ca niciodată, Jorge a dat cărțile pe față și a recunoscut că în trecut Antonia l-a pus într-o situație foarte neplăcută.

Se pare că artistul a fost nevoit să răspundă la o întrebare legată de persoanele publice cărora le-a făcut avansuri și a fost refuzat.

„Antonia, Jo, Alina Ceușan.(…) N-a fost niciun avans real (n. red în cazul Antoniei). A fost o chestie înțeleasă greșit. Eram la premiile muzicale acum 10 ani, era un frig infernal, era în Brașov, tremuram toți, erau 3 grade, ceva de genul, eu eram îmbrăcat cu geacă, cu haină, cu de toate, iar în dreapta mea era Antonia care era într-un maieuț cu spatele gol și Alex care avea un costum și eu eram singurul care avea geacă și pentru că am văzut-o pe Antonia că tremura efectiv, mi-am dat geaca jos și am întrebat-o dacă pot să-i dau ei geaca și s-a uitat la mine și mi-a zis: „I-a geaca asta de pe mine, pleacă de aici”. Am înlemnit, îți dai seama, dar nu era nimic intenționat”, a spus Jorge, în cadrul emisiunii moderată de Cătălin Măruță, notează .