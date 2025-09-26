Jorge a vorbit deschis despre cu sa Ramona. Aceștia sunt căsătoriți de 12 ani și se înțeleg foarte bine, însă când vine vorba de unele plăceri ale copiilor, mai apar neînțelegeri, a mărturisit artistul.

Despre ce este vorba

Jorge și Ramona au împreună un băiețel, în vârstă de 7 ani, David. Artistul mai are o fiică, pe Karina (15 ani), din prima căsnicie, iar Ramona pe Ilinca (21 de ani), tot dintr-o relație anterioară.

Cântărețul a recunoscut că mai există momente când apar neînțelegeri cu soția din cauza copiilor. El nu vrea să le dea totul pe tavă, ci „să aibă ceva pentru care să lupte, să își dorească”, conform .

„Eu nu sunt de acord cu asta. O chestie cu care nu sunt de acord. Eu cred că trebuie să îi mai lași pe copii să aibă și tânjeală după ceva, să știe că trebuie să facă ceva mai mult pentru a primi, nu doar să ceară. E nevoie în viață. Poate că așa a fost experiența noastră să muncim și poate că unii doar primesc de când s-au născut, dar încă nu suntem miliardari ca să primească din start totul. Din punctul meu de vedere, trebuie să păstrăm o limită… Nu-i ok, eu aș vrea să aibă și ei ceva pentru care să lupte, să își dorească… Îi declanșezi și motivația să vrea ea să primească ceva”, a mărturisit Jorge în emisiunea online „Viva! Couple”.

Cum funcționează relația celor doi

Jorge a dezvăluit că cei doi și-au făcut o promisiune care păstrează armonia în relația lor: să facă aceleași activități.

„Un lucru la care am ținut neapărat este ca atunci când ea face ceva să fac și eu, și când fac eu ceva, să facă și ea. Ca de exemplu, o carte pe care o citește, o citesc și eu, poate este menit pentru mine în momentul acela să înțeleg. Fiecare suntem la niveluri diferite de percepție, însă în medie, la nivel profund suntem aliniați”, a spus cântărețul.

De asemenea, într-o postare pe Instagram, Jorge a vorbit despre aspectele importante din relația lor: „blândețea față de sentimentele celuilalt, tratarea cu empatie și maturitate, acționarea și nu reacționarea, stăpânirea furiei, vindecarea traumelor individual, dar și cu susținerea partenerului, dorința de a fi mai buni, susținerea reciprocă în carieră, evitarea scoaterii ochilor, motivarea reciprocă prin puterea exemplului, echipa și exemplul în fața copiilor, onorarea neamurilor de origine și, mai ales, credința în Dumnezeu”.

Ce face Jorge în fiecare an

În fiecare an, Jorge își cere soția în căsătorie. În luna iunie a acestui an, cei doi și-au schimbat verighetele.

„Oficial a zis „Da” și a 12-a oară. Cei care mă urmăriți demult, știți că în fiecare an o cer din nou pe soția mea, Ramona Papagheorghe. Este un mod personal de a ține “flacăra aprinsă”, de a ne reaminti de energia cuplului de la începuturi, de a fi sigur că mă vrea în continuare …”, a scris Jorge, pe Instagram.

„În fiecare an îi iau un inel nou sau îl schimbăm cu unul mai frumos, însă anul acesta am schimbat verighetele și am ales acest model minunat din aur roz cu 5 diamante care simbolizează și stimulează armonia, abundența și claritatea. Toate relațiile au momente superbe și unele mai tensionate, însă trebuie separat ego-ul cât mai departe de binele relației…asta cred că e ceva crucial”, a mai scris artistul.

„Aaaaa și am un mesaj și pentru anumiți așa ziși bărbați: violența verbală, emoțională sau fizică, sunt dovadă de neputință, de lipsă de inteligență mentală și emoțională. A domina prin violență de orice fel este dovadă de incapabilitate, de lipsă de control, de fapt ești dominat de propriul ego care te otrăvește prin falsa “bărbăție”. Să fim sănătoși cu toții!”, a adăugat.