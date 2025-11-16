B1 Inregistrari!
Jorge: „Pentru mine era o teroare”. Ce a învățat de la părinții lui

Selen Osmanoglu
16 nov. 2025, 15:15
Sursa foto: Captură video - JORGE OFFICIAL / YouTube
Cuprins
  1. Relația cu părinții și lecțiile învățate
  2. Jorge, în rolul de părinte

Jorge a vorbit despre copilăria lui, dar și despre lecțiile pe care le-a învățat de la părinți. Acum, el le aplică propriilor copii. Iată despre ce este vorba!

Relația cu părinții și lecțiile învățate

„Eu, de mic copil, am fost foarte deschis. Discuțiile pe care le-am avut cu mama mea,  cu care stăteam foarte mult de vorbă atunci când făceam multe lucruri nasoale, năzbâtii. Pentru mine era o teroare să stau de vorbă cu mama, îmi punea tot felul de întrebări și eu trebuia să mă gândesc, dar ce a fost în capul meu să fac asta?”, a mărturisit artistul, pentru Cancan.

„Tata termina în 5 secunde, jap-jap, dar mama, nu. Am avut foarte multe de învățat și un exemplu foarte bun de la tata, dar și această comunicare pe care am învățat-o de la mama și cred că de mic copil s-a dezvoltat latura asta a mea, a comunicării deschise. Tata era foarte talentat în schimb, cânta la multe instrumente”, a adăugat.

Jorge, în rolul de părinte

Artistul a mărturisit că a preluat tot ce i-a plăcut de la părinții lui, însă a și schimbat anumite lucruri.

„Ce pot să zic, sincer, este că eu am preluat tot ce mi-a plăcut de la părinții mei, am schimbat ce am considerat eu că n-aș face niciodată cu copiii mei și am pus  din propria mea experiență. Nu știu, sunt lucruri, evident, pe care le simți ca și copil, și sunt sigur că și ei vor face același lucru. Vor lua ce le place și ce cred ei că e util de la mine și de la soția mea”, a spus Jorge.

„Nu suntem mama și tata, suntem mama, tata plus noi. Eu sunt foarte strict, foarte direct cu copiii. Adică, ei au posibilitatea să facă multe lucruri, dar eu nu vreau să-i las, pentru că vreau să aibă disciplină,  să înțeleagă de ce trebuie să se abțină de la anumite lucruri și să nu-și bată joc de ei”, a adăugat.

