Kate şi William, ducesa şi ducele de Cambridge, au inaugurat primul lor portret oficial (FOTO)

, aflaţi în vizită oficială în Cambridgeshire, au inaugurat primul lor portret oficial, pictat de un artist britanic.

Acesta este primul lor portret pictat pe pânză, realizat de artistul britanic Jamie Coreth și inaugurat la Fitzwilliam Museum de la Universitatea din Cambridge.

În primul lor portret, Kate Middleton apare într-o rochie verde smarald, pe care a purtat-o în timpul unei vizite la Dublin în anul 2020, iar prinţul William în costum, cu mâna în buzunar, potrivit Daily Mail.

„Scopul a fost de a-i arăta în acelaşi timp destinşi şi accesibili, dar şi eleganţi şi maiestuoşi”, a explicat pictorul, conform news.ro.

Delighted to see this new portrait unveiled at the in Cambridge today!

🎨 Jamie Coreth

— The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal)