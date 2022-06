Kim Kardashian răspunde acuzațiilor! Rochia lui Marilyn Monroe a fost deteriorată?

Kim Kardashian se află în centrul unui nou scandal. Diva Instagramului a vorbit pentru prima dată despre acuzațiile ce i-au fost aduse referitoare la deteriorările pe care rochia lui Marilyn Monroe le prezintă.

Apariția acesteia în ținuta celei mai sexy femei din istoria cinematografului mondial a stârnit reacții aprinse. Publicul s-a împărțit în două tabere: fanii au admirat-o, internauții au criticat-o.

Kim Kardashian nu a deteriorat rochia lui Marilyn Monroe

Ex-partenera lui Kanye West a negat acuzațiile publicului și a spus că a avut grijă de rochia legendei. Se pare că vedeta nu mai suportă criticile oamenilor și nu vrea să fie implicată în scandaluri.

„Ripley’s și cu mine am lucrat împreună atât de bine; au fost persoane care au purtat mănuși și mi-au pus rochia. A fost un adevărat proces. M-am prezentat pe covorul roșu în halat și papuci și am îmbrăcat rochia la capătul covorului, am urcat scările…

Probabil că am purtat-o timp de 3 minute, 4 minute. O respect pe Monroe, înțeleg . Și având în vedere că tema este americană, m-am gândit: Ce este mai american decât Marilyn Monroe cântându-i președintelui Statelor Unite?”., a mai spus Kim.

Kim Kardashian, apariție de milioane la Met Gala 2022

În urmă cu 60 de ani, legendara Marilyn Monroe a făcut furori într-o rochie strălucitoare transparentă care a intrat în istoria modei pentru totdeauna. Și tocmai această ținută a ales-o Kim Kardashian pentru evenimentul Met Gala 2022.

„Sunt extrem de respectuoasă față de rochie și față de ceea ce înseamnă ea pentru istoria Americii. Nu aș vrea niciodată să mă așez în ea sau să mănânc în ea sau să am riscul de a o deteriora și nu voi purta tipul de machiaj corporal pe care îl fac de obicei.”, a spus Kim Krdashian.

Se pare că silueta vedetei nu era tocmai potrivită pentru rochia lui Monroe. Reprezentanții Pop Culture a postat fotografii alăturate ale rochiei, care ar fi fost făcute . „Una dintre fotografii prezintă semne de întindere a țesăturii și lipsă de cristale, în special în jurul închiderii de la spate a rochiei”, notează elle.