Kira, fiica lui Gheorghe Hagi, va juca într-un nou serial TV. Ce rol va interpreta

a studiat actoria la New York Film Academy; ulterior, a urmat studii aprofundate şi la Londra iar cea mai recentă distribuție în care apare numele constănțencei este într-un produs de Ruxandra Ion și Dream Film Production pentru Antena 1, „Lia”.

După cele patru sezoane ale serialului Adela, Antena 1 a dat startul filmărilor pentru Lia, o adaptare liberă după drama turcească Asla Vazgeçmem / Never let go, semnată de Radu Grigore, Bianca Mina şi Ruxandra Ion. Este ecranizată o poveste de iubire unică încercată de trădări şi minciuni.

Kira Hagi o va interpreta pe Mira Bădescu – fiica tatălui lui Alice (Ioana Blaj) cu femeia pentru care le-a părăsit pe Otilia (Ilinca Goia) şi Alice – o tânără avocată care îi câştigă încrederea lui Petru (Ştefan Floroaica).

Kira: „Sper să mă ridic la înălțimea așteptărilor!”

Fiica gloriei fotbalului românesc, Gheorghe Hagi, alături de Vlad Gherman vor interpreta rolurile lui Mira şi Andi.

„Personajul meu, Mira Bădescu, are o meserie care mă intrigă şi mă fascinează deopotrivă. De altfel, asta îmi place cel mai mult la actorie, faptul că pot să întruchipez profesii pe care nu o să am ocazia să le practic și că pot să interpretez nenumărate tipuri de personalități, care scot la iveală conflicte sau împing acțiunea într-o direcție neașteptată.

Îmi plac mult răsturnările de situație și îmi place faptul că prin rolul pe care îl joc în acest serial învăț lucruri noi, despre viață, despre relații și despre conflicte. T

ot cu ocazia aceasta am și onoarea de a fi în preajma unor profesioniști, care știu să creeze povești, știu bine să le producă și, mai ales, să descopere noi talente. Sper să mă număr printre aceste talente și sper să mă ridic la înălțimea așteptărilor!”, a dezvăluit Kira.