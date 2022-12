Kirstie Alley, una dintre cele mai apreciate actrițe de comedie ale anilor ’80, a murit la 71 de ani

Kirstie Alley, actrița de două ori câștigătoare a unui Emmy și una dintre puținele regine incontestabile ale formatului sitcom, s-a stins din viață la vârsta de 71 de ani.

Copiii actriței au transmis că aceasta a murit „după o luptă cu cancerul, descoperit abia recent”, fără să precizeze ce tip de cancer avea, transmite .

Kirstie Alley a murit după un diagnostic de cancer

Cunoscută pentru rolurile sale din „Cheers” și „Look Who’s Talking”, Alley a fost una dintre cele mai apreciate actrițe de comedie ale anilor ’80.

Se pare că aceasta fusese și era tratată la Moffitt Cancer Center din Florida, a dezvăluit familia ei.

„Tuturor prietenilor noștri, de pretutindeni din întreaga lume … Suntem triști să vă informăm că mama noastră incredibilă, feroce și iubitoare a murit după o luptă cu cancerul, descoperit de curând”, au anunțat copiii vedetei pe Twitter.

„A fost înconjurată de familia apropiată și a luptat cu multă putere, lăsându-ne cu certitudinea bucuriei ei nesfârșite de a trăi și de orice aventuri care o așteaptă. Pe cât de emblematică a fost pe ecran, a fost o mamă și o bunică și mai uimitoare”, au mai scris aceștia.

De asemenea, fostul soț al actriței, actorul Parker Stevenson, a scris: „Sunt atât de recunoscător pentru anii petrecuți împreună și pentru cei doi copii incredibil de frumoși și acum nepoți pe care îi avem. Ne vei lipsi”.

Prietenul și colegul lui Alley, John Travolta, alături de care a jucat în „Look Who’s Talking”, și-a exprimat și el condoleanțele într-o postare pe Instagram.

„Cu Kirstie am avut una dintre cele mai speciale relații din viața mea. Te iubesc Kirstie. Știu că ne vom revedea”, a spus Travolta.

Kirstie Alley a rămas ferm în de-a lungul carierei sale de peste 40 de ani în showbiz, servind drept inspirație pentru mulți.

De-a lungul anilor 1980 și 1990 a apărut în filme precum Star Trek II: The Wrath of Khan, Summer School, Drop Dead Gorgeous, Woody Allen’s Deconstructing Harry, și Look Who’s Talking și Look Who’s Talking Too. În televiziune, a jucat în principal roluri de comedie după Cheers, inclusiv personajul titular din Veronica’s Closet, sitcomul de scurtă durată Kirstie și serialul antologic horror-comedie Scream Queens.