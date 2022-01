Kim Kardashian, acuzată de fani că a exagerat cu Photoshop-ul

Kim Kardashian se răsfață la maxim. Bruneta și-a luat un răgaz și a plecat în vacanță. Vedeta se relaxează sub razele soarelui și nu încetează să posteze imagini provocatoare.

Ex-partenera lui Kanye West este cunoscută publicului larg pentru formele sale apetisante și postări incendiare pe rețelele de socializare. Vezi mai multe poze în galeria foto de AICI.

Femeia nu ezită să apeleze la ajutorul aplicațiilor de editare. Diva Instagramului a fost acuzată de fanii săi că ar fi editat pozele din concediu. Internauții au lăsat sute de comentarii denigratoare. Kim a decis să șteargă poza care a stârnit reacții aprinse.

Kim Kardashian West a fost inclusă, recent, pentru prima dată, pe lista Forbes a miliardarilor lumii, potrivit BBC.Vedeta este miliardară în dolari, iar mare parte din averea ei provine din afacerile cu produse de înfrumuseţare şi lenjerie modelatoare, precum şi câştigurilor din show-ul reality TV „Keeping Up with the Kardashians”.

Potrivit Forbes, Kim Kardashian, în vârstă de 40 de ani, „valorează acum 1 miliard de dolari, faţă de 780 de milioane de dolari, în octombrie, mulţumită a două afaceri profitabile – KKW şi Skims – precum şi banilor obţinuţi din televiziune şi contracte de endorsement şi unui număr de investiţii mai mici”.

Kim Kardashian face acum parte din cei 2.755 de oameni prezenți pe lista Forbes a miliardarilor lumii, alături de Jeff Bezos și Elon Musk.