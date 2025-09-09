Dan Helciug și soția sa, Elena, sunt doi părinți împliniți. Cei doi copii ai lor le dau zilnic motive pentru care să fie mândri, iar într-un interviu acordat recent, Elena a dezvălui ce meserie i-ar plăcea lui Luca să urmeze, dar și ce hobby are Ruxy.

Cuprins:

La ce facultate vrea să studieze Luca Helciug Ce pasiune are fiica Elenei și a lui Dan Helciug, Ruxy

La ce facultate vrea să studieze Luca Helciug

În vârstă de 18 ani, Luca Helciug, știe ce meserie vrea să practice. Tânărul aspiră să devină un renumit designer vestimentar și lucrează încă de pe acum pentru a-și vedea visul îndeplinit. Nu doar că își croiește singur hainele, dar și-a realizat deja și logo-ul pentru atelierul de creație, ale cărui porți le va deschide în curând.

„Este în clasa a Xll-a, la Filologie limbi străine, vrea să dea la Design, e pasionat de haine, dar mai ales de crearea lor. Și-a creat deja logoul și semnătura pentru hainele pe care le va face, tipare…

Are și o , de vreo 4 luni, super dulce, mai mică decât el cu un an, Daria. E îndrăgostit și implicit foarte creativ în perioada asta, sunt de nedezlipit. Doi îndrăgostiți. E foarte înalt, dacă tatăl lui măsoară 1,99 m, Luca are 1,93 m, la numai 18 ani”, a povestit Elena Helciug, pentru .

Ce pasiune are fiica Elenei și a lui Dan Helciug, Ruxy

Tot pe atât de talentată este și Ruxy, mezina familiei. Deși este doar clasa a VI-a, adolescenta dă dovadă de un talent aparte în bucutărie, mai ales la deserturi.

Cu toate că niciunul dintre copiii cuplului nu cochetează cu muzica, un lucru au moștenit sigur de la tatăl lor: înălțimea.

„Cât o privește pe fiica noastră, Ruxy, elevă în clasa a Vl-a, ea mai are un pic și ia ceaiuri de valeriană când se gândește că a început școala. Urăște matematica, în rest e copil de nota 10. Vrea să își vadă doar prietenii din clasă, în rest, să nu audă.

Nu am cumpărat nimic, cărți, rechizite, pentru că am un stoc pentru încă 5 ani. Ruxy face cele și cele mai bune deserturi ever! Croissante, checuri sofisticate, rulouri cu scorțișoară și creme delicioase, tarte cu fructe și toate nebuniile. Și ea e înaltă, are 1,73 m, la vârsta de 12 ani”, a mai menționat Elena Helciug, exclusiv pentru Click!