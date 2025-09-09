B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Fiul lui Dan Helciug, Luca, s-a decis ce vrea să facă în viață. La ce meserie aspiră tânărul. „Și-a creat deja logoul”

Fiul lui Dan Helciug, Luca, s-a decis ce vrea să facă în viață. La ce meserie aspiră tânărul. „Și-a creat deja logoul”

B1.ro
09 sept. 2025, 21:33
Fiul lui Dan Helciug, Luca, s-a decis ce vrea să facă în viață. La ce meserie aspiră tânărul. „Și-a creat deja logoul”
Foto: Instagram

Dan Helciug și soția sa, Elena, sunt doi părinți împliniți. Cei doi copii ai lor le dau zilnic motive pentru care să fie mândri, iar într-un interviu acordat recent, Elena a dezvălui ce meserie i-ar plăcea lui Luca să urmeze, dar și ce hobby are Ruxy.

Cuprins:

  1. La ce facultate vrea să studieze Luca Helciug
  2. Ce pasiune are fiica Elenei și a lui Dan Helciug, Ruxy

La ce facultate vrea să studieze Luca Helciug

În vârstă de 18 ani, Luca Helciug, știe ce meserie vrea să practice. Tânărul aspiră să devină un renumit designer vestimentar și lucrează încă de pe acum pentru a-și vedea visul îndeplinit. Nu doar că își croiește singur hainele, dar și-a realizat deja și logo-ul pentru atelierul de creație, ale cărui porți le va deschide în curând.

„Este în clasa a Xll-a, la Filologie limbi străine, vrea să dea la Design, e pasionat de haine, dar mai ales de crearea lor. Și-a creat deja logoul și semnătura pentru hainele pe care le va face, tipare…

Are și o iubită, de vreo 4 luni, super dulce, mai mică decât el cu un an, Daria. E îndrăgostit și implicit foarte creativ în perioada asta, sunt de nedezlipit. Doi tocilari îndrăgostiți. E foarte înalt, dacă tatăl lui măsoară 1,99 m, Luca are 1,93 m, la numai 18 ani”, a povestit Elena Helciug, pentru Click!.

 

Ce pasiune are fiica Elenei și a lui Dan Helciug, Ruxy

Tot pe atât de talentată este și Ruxy, mezina familiei. Deși este doar clasa a VI-a, adolescenta dă dovadă de un talent aparte în bucutărie, mai ales la deserturi.

Cu toate că niciunul dintre copiii cuplului nu cochetează cu muzica, un lucru au moștenit sigur de la tatăl lor: înălțimea.

„Cât o privește pe fiica noastră, Ruxy, elevă în clasa a Vl-a, ea mai are un pic și ia ceaiuri de valeriană când se gândește că a început școala. Urăște matematica, în rest e copil de nota 10. Vrea să își vadă doar prietenii din clasă, în rest, să nu audă.

Nu am cumpărat nimic, cărți, rechizite, pentru că am un stoc pentru încă 5 ani. Ruxy face cele și cele mai bune deserturi ever! Croissante, checuri sofisticate, rulouri cu scorțișoară și creme delicioase, tarte cu fructe și toate nebuniile. Și ea e înaltă, are 1,73 m, la vârsta de 12 ani”, a mai menționat Elena Helciug, exclusiv pentru Click!

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Delia, scoasă din sărite de o femeie! Ce a pățit artista în timp ce alerga
Monden
Delia, scoasă din sărite de o femeie! Ce a pățit artista în timp ce alerga
Hotelul în care se afla Florinel Coman a fost zguduit de bombardamentele din Doha! Ce a postat soția fotbalistului
Externe
Hotelul în care se afla Florinel Coman a fost zguduit de bombardamentele din Doha! Ce a postat soția fotbalistului
Cu ce se ocupă actuala iubită a lui Florin Stamin. Fostul soț al Ralucăi Bădulescu, cucerit de o femeie mult mai tânără
Monden
Cu ce se ocupă actuala iubită a lui Florin Stamin. Fostul soț al Ralucăi Bădulescu, cucerit de o femeie mult mai tânără
Iustina Loghin i-a pus condiții lui Cornel: „Dacă te văd că mai saluți pe altcineva, divorțez!”. De unde a pornit cearta
Monden
Iustina Loghin i-a pus condiții lui Cornel: „Dacă te văd că mai saluți pe altcineva, divorțez!”. De unde a pornit cearta
Adriana Bahmuțeanu va face nunta, chiar dacă mama ei a murit. Ce declarații a făcut iubitul jurnalistei
Monden
Adriana Bahmuțeanu va face nunta, chiar dacă mama ei a murit. Ce declarații a făcut iubitul jurnalistei
Mihaela Bilic, truc simplu pentru a alunga țânțarii: „Încercați cu toată nădejdea”
Monden
Mihaela Bilic, truc simplu pentru a alunga țânțarii: „Încercați cu toată nădejdea”
Delia Matache, mămică? Dezvăluirea care i-a lăsat mască pe toți: „Mi s-a zburlit carnea pe mine când i-am văzut”
Monden
Delia Matache, mămică? Dezvăluirea care i-a lăsat mască pe toți: „Mi s-a zburlit carnea pe mine când i-am văzut”
Oana Roman, singură cu Isa la deschiderea noului an școlar. Marius Elisei iar a lipsit: „Viața nu e corectă” (FOTO)
Monden
Oana Roman, singură cu Isa la deschiderea noului an școlar. Marius Elisei iar a lipsit: „Viața nu e corectă” (FOTO)
Tily Niculae, după divorț: „E un nou început pentru noi”. În ce proiect s-a implicat
Monden
Tily Niculae, după divorț: „E un nou început pentru noi”. În ce proiect s-a implicat
Gina Pistol, după sarcină: „Mie mi-a luat cam trei ani să redevin eu, să mă reîntorc la mine”
Monden
Gina Pistol, după sarcină: „Mie mi-a luat cam trei ani să redevin eu, să mă reîntorc la mine”
Ultima oră
21:54 - OCDE desființează sistemul de educație românesc. Cheltuieli din ce în ce mai mari, școlari tot mai puțini
21:40 - Dogioiu: “La nivelul Coaliției, nu există absolut nicio discuție și nicio intenție, în acest moment, privind creșterea vârstei standard de pensionare. Ilie Bolojan se referea la ceea ce am putea numi vârsta reală de pensionare în România” (VIDEO)
21:35 - Franța are un nou premier. Macron îl înlocuiește pe Francois Bayrou cu Sébastien Lecornu
21:30 - Detalii șocante în cazul profesoarei găsite spânzurată împreună cu copilul de 7 ani. Ce au descoperit anchetatorii
21:08 - Ciorba lipsește dintre preferințele culinare ale tinerilor. Ce mâncăruri îi încântă, în schimb
21:05 - Legea Anastasia va fi modificată. Pedepse mai grele pentru șoferii băuți, drogați sau fără permis care comit accidente mortale
20:59 - Cine ar putea să îl înlocuiască pe Ilie Bolojan, dacă va demisiona, în cazul în care reforma pensiilor magistraților pică la CCR. Analiza lui CTP (VIDEO)
20:58 - S-a aflat cum poți scăpa de vergeturi! Iată rețeta care te poate transforma
20:41 - Un român pe numele căruia fuseseră emise peste 50 de mandate de arestare, săltat de polițiști peste Ocean. Ce acuzații i se aduc
20:32 - Fenerbahce i-a găsit înlocuitor lui Mourinho. Antrenorul care a bătut România la Campionatul European, prezentat oficial