B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Emily Burghelea luptă cu fricile: „Nu m-am simțit deloc bine în ultima vreme”. Tehnica inedită la care a apelat vedeta pentru a scăpa de temeri

Emily Burghelea luptă cu fricile: „Nu m-am simțit deloc bine în ultima vreme”. Tehnica inedită la care a apelat vedeta pentru a scăpa de temeri

B1.ro
05 nov. 2025, 12:19
Emily Burghelea luptă cu fricile: „Nu m-am simțit deloc bine în ultima vreme”. Tehnica inedită la care a apelat vedeta pentru a scăpa de temeri
Sursa Foto: Facebook -Emily Burghelea
Cuprins
  1. La ce tehnică a apelat Emily Burghelea pentru a scăpa de frici
  2. Ce o ajută pe Emily Burghelea să își recape puterea

Emily Burghelea trece din nou prin clipe dificile. După trei nașteri și un accident care i-a pus viața în pericol, vedeta recunoaște că recuperarea emoțională este mult mai grea decât cea fizică. Deși rănile de la suprafață s-au vindecat, în interior au rămas traume care o împiedică să ducă o viață normală. Din dorința de a scăpa de frici, Emily Burghelea a apelat la o tehnică inedită care să o ajute să afle adevărata cauză a acestor neliniști. 

La ce tehnică a apelat Emily Burghelea pentru a scăpa de frici

Emily Burghelea s-a săturat să trăiască în frică. Pentru a putea înțelege mai bine de unde provin temerile ei, vedeta a apelat la terapia prin hipnoză.

„Nu m-am simțit deloc bine în ultima vreme, așa că am apelat la hipnoză, pentru a depista problema. Am aflat că am înrădăcinată în subconștient o frică profundă de moarte, care mă afectează fără să-mi dau seama. Deși credeam că am trecut peste, pentru că rănile fizice de după accident s-au vindecat și sunt bine în aparență, în profunzime mai sunt lucruri de rezolvat. S-au întâmplat foarte multe, 3 nașteri în patru ani și un accident, care real mi-a pus în pericol viața. Este normal să mă resimt, dar ce nu te doboară te face mai puternic. Lucrez cu mine acum și nu doar că îmi voi reveni complet, voi deveni cea mai bună versiune a mea, pentru ca Elisabeta, Amedea și Damian au nevoie de mine puternică, așa cum sunt eu”, a spus Emily Burghelea, pentru Cancan.

Ce o ajută pe Emily Burghelea să își recape puterea

În ciuda dificultăților prin care trece, Emily spune că își găsește puterea în familie. Copiii îi oferă energie și motivație, iar momentele petrecute alături de ei îi dau sens vieții.

Pe lângă copii, sprijinul constant al lui Emily este soțul ei, Andrei. Vedeta mărturisește că atunci când simte că lucrurile scapă de sub control, primul gest pe care îl face este să îl sune. Relația lor este una puternică, bazată pe înțelegere și sprijin reciproc.

„Îmi găsesc puterea în sânul familiei. Cel mai mult mă încarc de la copii. Să mă joc și să am grijă de ei sunt lucrurile care dau sens vieții mele. Și cred că una dintre cele mai mari dorințe ale mele ar fi să existe numai bunătate pe lume. Bunătatea este de la Dumnezeu!

Andrei e prima persoană pe care o sun atunci când am câte o problemă. Cred că primește de la mine câte 926190 de apeluri în fiecare zi”, a mai declarat vedeta.

Tags:
Citește și...
Oana Roman, „asaltată” de poliție! Care este motivul pentru care s-a trezit cu poliția peste ea
Monden
Oana Roman, „asaltată” de poliție! Care este motivul pentru care s-a trezit cu poliția peste ea
Cristian Boureanu a scăpat de inhibiții. Fostul deputat s-a dezbrăcat la bustul gol și a stat întins pe iarbă, în Herăstrău
Monden
Cristian Boureanu a scăpat de inhibiții. Fostul deputat s-a dezbrăcat la bustul gol și a stat întins pe iarbă, în Herăstrău
Sorin Bontea a dat „din casă”! Cum au reușit el și soția sa să aibă o căsnicie fericită și de durată
Monden
Sorin Bontea a dat „din casă”! Cum au reușit el și soția sa să aibă o căsnicie fericită și de durată
Lucian Viziru a dezvăluit motivul real al plecării din țară. Ce l-a făcut să dispară din lumina reflectoarelor
Monden
Lucian Viziru a dezvăluit motivul real al plecării din țară. Ce l-a făcut să dispară din lumina reflectoarelor
Cum reușește Andreea Bălan să se împartă între familie și carieră: „Nu există o zi normală în viața mea de artistă”
Monden
Cum reușește Andreea Bălan să se împartă între familie și carieră: „Nu există o zi normală în viața mea de artistă”
Soția lui Messi, protagonista unui moment jenant. Cum a reacționat Antonela Roccuzzo când a fost întrebată cu ce se ocupă
Monden
Soția lui Messi, protagonista unui moment jenant. Cum a reacționat Antonela Roccuzzo când a fost întrebată cu ce se ocupă
Viviana Sposub l-a dat uitării pe George Burcea. Cine este noul presupus iubit al vedetei
Monden
Viviana Sposub l-a dat uitării pe George Burcea. Cine este noul presupus iubit al vedetei
Afecțiunea pe care Dragoș Bucur a dezvoltat-o după ce s-a mutat la țară: “Mă ține vreo patru zile, cu durere”
Monden
Afecțiunea pe care Dragoș Bucur a dezvoltat-o după ce s-a mutat la țară: “Mă ține vreo patru zile, cu durere”
Viviana Sposub iubește din nou, la un an după despărțirea de George Burcea. Iubitul vedetei, un tânăr celebru în mediul online
Monden
Viviana Sposub iubește din nou, la un an după despărțirea de George Burcea. Iubitul vedetei, un tânăr celebru în mediul online
Secretul siluetei lui Dan Negru! Ce mănâncă prezentatorul pentru a-și menține greutatea de la debutul în televiziune
Monden
Secretul siluetei lui Dan Negru! Ce mănâncă prezentatorul pentru a-și menține greutatea de la debutul în televiziune
Ultima oră
13:00 - Fenomen meteo rar în formare. Ce înseamnă încălzirea stratosferică timpurie și cum ne poate afecta iarna 2025-2026
12:52 - Deputatul PSD care ne sfidează. Sute de mii în conturi și mașini de lux. „Mi-am îndeplinit visul.” (VIDEO)
12:32 - Nu face asta dacă stai la bloc! Amenda te lasă fără 9.000 de lei
12:14 - Oana Roman, „asaltată” de poliție! Care este motivul pentru care s-a trezit cu poliția peste ea
12:00 - Calendarul creștin ortodox: pe 5 noiembrie sunt pomeniți Sfinții Galaction și Epistimia. Viețile celor doi sunt exemple de credință
11:57 - Nicu Ștefănuță, reacție dură după atacurile asupra muncitorilor străini: „Cum v-ați simți dacă români de-ai noștri ar fi bătuți în străinătate doar pentru că sunt români?”
11:51 - CCIR a facilitat întrevederea companiilor românești cu vicepreședintele Parlamentului European, dl Victor Negrescu
11:45 - Cristian Boureanu a scăpat de inhibiții. Fostul deputat s-a dezbrăcat la bustul gol și a stat întins pe iarbă, în Herăstrău
11:37 - A murit Emerich Ienei. Legendarul antrenor s-a stins la vârsta de 88 de ani
11:33 - Sorin Bontea a dat „din casă”! Cum au reușit el și soția sa să aibă o căsnicie fericită și de durată