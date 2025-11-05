Emily Burghelea trece din nou prin clipe dificile. După trei nașteri și un accident care i-a pus viața în pericol, vedeta recunoaște că recuperarea emoțională este mult mai grea decât cea fizică. Deși rănile de la suprafață s-au vindecat, în interior au rămas traume care o împiedică să ducă o viață normală. Din dorința de a scăpa de frici, Emily Burghelea a apelat la o tehnică inedită care să o ajute să afle adevărata cauză a acestor neliniști.

La ce tehnică a apelat Emily Burghelea pentru a scăpa de frici

Emily Burghelea s-a săturat să trăiască în frică. Pentru a putea înțelege mai bine de unde provin temerile ei, vedeta a apelat la terapia prin hipnoză.

„Nu m-am simțit deloc bine în ultima vreme, așa că am apelat la hipnoză, pentru a depista problema. Am aflat că am înrădăcinată în subconștient o frică profundă de moarte, care mă afectează fără să-mi dau seama. Deși credeam că am trecut peste, pentru că rănile fizice de după accident s-au vindecat și sunt bine în aparență, în profunzime mai sunt lucruri de rezolvat. S-au întâmplat foarte multe, 3 nașteri în patru ani și un accident, care real mi-a pus în pericol viața. Este normal să mă resimt, dar ce nu te doboară te face mai puternic. Lucrez cu mine acum și nu doar că îmi voi reveni complet, voi deveni cea mai bună versiune a mea, pentru ca Elisabeta, Amedea și Damian au nevoie de mine puternică, așa cum sunt eu”, a spus , pentru Cancan.

Ce o ajută pe Emily Burghelea să își recape puterea

În ciuda dificultăților prin care trece, Emily spune că își găsește puterea în familie. Copiii îi oferă energie și motivație, iar momentele petrecute alături de ei îi dau sens vieții.

Pe lângă copii, sprijinul constant al lui Emily este soțul ei, Andrei. Vedeta mărturisește că atunci când simte că lucrurile scapă de sub control, primul gest pe care îl face este să îl sune. Relația lor este una puternică, bazată pe înțelegere și sprijin reciproc.

„Îmi găsesc puterea în sânul familiei. Cel mai mult mă încarc de la copii. Să mă joc și să am grijă de ei sunt lucrurile care dau sens vieții mele. Și cred că una dintre cele mai mari dorințe ale mele ar fi să existe numai bunătate pe lume. Bunătatea este de la Dumnezeu!

e prima persoană pe care o sun atunci când am câte o problemă. Cred că primește de la mine câte 926190 de apeluri în fiecare zi”, a mai declarat vedeta.