La ce trucuri de frumusețe apelează Anamaria Prodan. Vedeta a dezvăluit cum reușește să se mențină la cei 50 de ani: „Încerc să șterg urmele timpul”

Anamaria Prodan se mândrește cu fizicul de invidiat și de fiecare dată când apare în lumina reflectoarelor. De curând, impresara la dezvăluit la ce trucuri de frumusețe apelează, dar și cum reușește să se mențină în formă la cei 50 de ani.

Anamaria Prodan, despre trucurile sale de înfrumusețare

Anamaria Prodan este una dintre cele mai apreciate vedete din România, iar la vârsta de 50 de ani arată mai bine ca niciodată. Însă pentru acest lucru, vedeta apelează la anumite trucuri inedite, pe care le-a dezvăluit în cadrul celui mai recent interviu.

„Fac ca orice femeie tratamente corporale, de la o anumită vârstă este clar că gravitația vorbește, îmi place mereu să am grijă de mine. Provin din fostă sportivă și este normal să nu las timpul așa să treacă pe lângă mine și să lase urme. Încerc să șterg urmele timpul, dar este și de genă să știi. Sunt oameni care merg la sală de-o viață și cumva nu sunt mulțumiți de ei.

Plus că la un an jumătate – doi merg la medicul estetician și îmi pun botox (pentru riduri – n.r), dar am noroc de genă și consider că nu am nevoie de operații estetice sau să mă duc din șase în șase luni la botox. Consider că nu am nevoie”, a spus Anamaria Prodan, potrivit .

Anamaria Prodan a defilat pe scenă, în calitate de manechin

Se pare că la cea de-a opta ediție Timișoara Fashion Week, impresara a avut ocazia să defileze pe scenă îmbrăcată într-un costum bărbătesc. Mai mult decât atât, aceasta susține că nu a avut deloc emoții.

„Când ești stăpân pe tine nu ai de ce să ai emoții. Eu de foarte mulți ani am cochetat cu chestia asta, modelingul și prezentările de modă. Îmi place, iar în seara aceasta (miercuri – n.r) am acceptat să fiu aici pentru că prezint un costum bărbătesc și mă caracterizează. Am crescut în regim militar de mică, nu sunt ca o mireasă.

Părerea mea este că tot ce ține de partea de frumusețe a unui femei ține doar de tine. Asta înseamnă că te respecți pe tine însuți și când mai ești și vedetă și mai ești și în lumina reflectoarelor clar ești un exemplu pentru toată lumea și trebuie să ai grijă și mai mult de tine”, a mai spus vedeta, pentru aceeași sursă menționată.