Larisa Iordache a spus marele „DA” în prima zi din an: „Pagina 1 din 366 a început”

Larisa Iordache, multiplă campioană la gimnastică retrasă din activitate în decembrie 2021, a spus marele „DA” în prima zi a anului.

1 ianuarie 2024, zi importantă pentru Larisa Iordache

Larisa Iordache formează unul dintre cele mai frumoase cupluri din showbiz-ul românesc cu Cristian Chiriță. Cei doi , iar fosta gimnastă a simțit să facă primul pas.

Inițial, Larisa Iordache nu a fost pregătită pentru o relație, însă Cristian Chiriță i-a fost alături în toată această perioadă, i-a oferit spațiul de care a avut nevoie și nu a presat-o cu nimic.

„A fost super friendly (n.r. prima întâlnire), pentru că am fost eu să îi duc un croissant cu migdale. Într-adevăr, el mi-a scris primul, dar eu am făcut primul pas să ne vedem, pentru că eu am luat-o ca și o prietenie, desigur. Nu eram eu în momentul în care voiam să am o relație. El a înțeles acest lucru și m-a făcut să îmi placă de el, să mă îndrăgostesc de el, pentru că mi-a oferit spațiul necesar de care aveam nevoie. Nu m-a presat absolut deloc și a fost el însuși și asta mi-a plăcut cel mai mult”, spunea în trecut Larisa Iordache.

„01.01.2024. Pagina 1 din 366 a început cu un sincer DA. Te iubesc, Cristian Chiriţă”, a scris Larisa Iordache, pe Facebook.



Larisa Iordache, despre căsătorie: „Mă văd în rochie de mireasă”

În cadrul unui interviu, fosta gimnastă a fost întrebată și despre căsătorie. Ea a mărturisit că, atunci când va fi momentul, nu va ține cont de nicio superstiție, pentru că nu pune preț pe astfel de lucruri.

„Mă văd într-o rochie de mireasă normal, dar absolut deloc. M-am îmbrăcat în rochie de mireasă, dar nu mă grăbesc cu absolut nimic. Nu sunt superstițioasă, nu am niciun fel de superstiție în afară să intru cu dreptul într-o încăpere nouă, dar consider că atunci când vine vorba să îmbraci o rochie de mireasă pentru o femeie este un moment cu totul special”, spunea Larisa Iordache.