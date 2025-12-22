B1 Inregistrari!
Laura Andreșan, dezvăluiri cutremurătoare: „În copilărie am fost abuzată de unchiul meu. Cum poți ierta un om care ți-a sfâșiat viața?"

Laura Andreșan, dezvăluiri cutremurătoare: „În copilărie am fost abuzată de unchiul meu. Cum poți ierta un om care ți-a sfâșiat viața?”

Traian Avarvarei
22 dec. 2025, 17:58
Laura Andreșan, dezvăluiri cutremurătoare: „În copilărie am fost abuzată de unchiul meu. Cum poți ierta un om care ți-a sfâșiat viața?”
Laura Andreșan. Sursa foto: Captură video - Ioana Ginghina / YouTube
Cuprins
  1. Ce a spus Laura Andreșan despre unchiul ei abuzator
  2. Laura Andreșan: Cum poți ierta un om care ți-a sfâșiat viața?

Controversată în trecut, Laura Andreșan a cunoscut o transformare uluitoare în ultimii ani, iar acum e psiholog. Într-un podcast, ea a vorbit despre cât de tare au afectat-o abuzurile la care a fost suspusă de unchiul ei în copilărie.

Ce a spus Laura Andreșan despre unchiul ei abuzator

„În copilărie am fost abuzată de unchiul meu, soțul mătușii mele, sora tatălui meu, de la o vârstă fragedă. A fost un abuz pe mai mulți ani. Am disociat mult. Travaliul terapeutic nu a fost un lucru ușor și nici nu e. Eu nu știu ce înseamnă să te simți total vindecat, că eu, și venind la tine, mă rugam să nu disociez de frică, de emoții…

Am simțit compasiune față de mine, că nu e ușor să nu te simți viu în viața ta. Unchiul meu nu mai trăiește, dar nici nu vreau să bat mare tam-tam pe acest subiect. Sunt între copila care a trecut prin toate astea și femeia de acum, care îmbrățișează copila aia. Uneori sunt pusă să aleg între copila care nu a fost salvată și fiica mamei mele, gândindu-mă că o doare ca mamă”, a spus Laura Andreșan, în podcastul Ioanei Ginghină.

Laura Andreșan: Cum poți ierta un om care ți-a sfâșiat viața?

Laura a mai afirmat că nu-l poate ierta pe unchiul ei abuzator și nu se simte complet vindecată de traumă, dar fiica ei a salvat-o.

„Cum poți ierta un om care ți-a sfâșiat viața? Cred că dacă nu era Maria (fiica ei), nu aș fi putut duce trauma asta, dar a trebuit să trăiesc. Fata m-a salvat. Știu că dacă nu s-ar fi întâmplat ce s-a întâmplat, eu nu aș fi avut parcursul de viață pe care l-am avut. Probabil nu aș fi ales să îl iubesc atât pe tatăl Mariei. Nu știu dacă îl iert pe unchiul meu, dar spun ”OK, să fie iertat de alte puteri mai mari ca mine””, a mai susținut Laura Andreșan.

