Laura Cosoi, fascinată de Bali. Ce a declarat vedeta despre destinația exotică

Laura Cosoi se află în vacanță în Bali și, cu fiecare zi care trece, devine tot mai îndrăgostită de locul exotic. Vedeta a mărturisit pe Instagram experiența pe care o trăiește în Asia și cum fiecare peisaj este cu adevărat special.

Laura Cosoi este foarte activă în mediul online și de fiecare dată alege să împărtășească cu fanii ei experiențele pe care le trăiește.

Cuprins:

Ce a declarat Laura Cosoi despre Bali

Ce peripeții au avut Laura Cosoi și familia la plecarea în Bali

Ce a declarat Laura Cosoi despre Bali

Laura Cosoi a povestit cum s-a trezit dis de dimineață pentru a alerga printre culturile de orez. Aerul de Asia îi priește pe deplin și Laura nu ascunde acest lucru.

În plus, vedeta de televiziune a spus că înțelege motivul pentru care oamenii aleg să își mute domiciliu în Bali.

„Suntem de mai bine de zece zile în Bali, în zona Ubud, aici ne place cel mai mult. Mă plimb de dimineață, m-am trezit cu noaptea-n cap ca să alerg într-o zonă cu câmpuri de orez, să prind răcoarea de dimineață. Oricum în Bali vremea este absolut minunată și mă plimb de câteva ore. Am verbalizat cum să rămânem cât mai mult, ăsta este și gândul meu, și al lui. Nu ne mai săturăm. Înțeleg persoanele care vin și se mută aici, pentru că aici e combinație extraordinară cu ceva ce știi dintotdeauna cu nou, ceva complet nou. Tihna asta o să lipsească mult din viața mea”, a spus Laura Cosoi, pe

Ce peripeții au avut Laura Cosoi și familia la plecarea în Bali

Laura Cosoi și familia se află de 10 zile în Bali. Dacă acum lucrurile sunt perfecte, la plecarea în Asia, aceștia au avut parte de câteva peripeții. Zborul pe care l-au avut Laura Cosoi cu soțul și cu cele patru fiice ale lor până în Bali, a avut escală la Dubai. Aceștia au uitat bagajul de mână, cu cele necesare pentru fetițe, în avionul care i-a dus din România la Dubai, iar acest lucru i-a „forțat„ să găsească alternative..

„Am uitat să vă spun că am uitat de mână în avionul care ne-a dus din România în , unde aveam tot ce ne trebuie până în Bali pentru zbor și noaptea din aeroportul din Dubai, de la scutece pentru Aida și până la medicamente, mâncare, jucării, cărți de colorat, haine de schimb, pijamale etc. Dar avem toți copiii. După ce le-am făcut un duș, le-am îmbrăcat cu aceleași haine”, a povestit Laura Cosoi, la un moment dat, pe rețelele de socializare.