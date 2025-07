După ce s-au întors din vacanța cu autorulota prin România, Laura Cosoi și soțul ei, Cosmin Curticăpean, și-au luat cele patru fiice și au în Bali, acolo unde urmează să stea pentru o perioadă mai lungă.

Cuprins:

Ce a realizat Laura Cosoi când a ajuns în aeroportul din Dubai Cum a ajuns Laura Cosoi să nu aibă cazare la aterizarea în Bali

Ce a realizat Laura Cosoi când a ajuns în aeroportul din Dubai

Laura Cosoi și familia ei au plecat într-o vacanță ce promitea multă relaxare. Însă, până să ajungă în Bali, vedeta a întâmpinat mici probleme încă la aterizarea în Dubai, unde au avut escala către Bali.

„Am uitat să vă spun că am uitat de mână în avionul care ne-a dus din România în , unde aveam tot ce ne trebuie până în Bali pentru zbor și noaptea din aeroportul din Dubai de la scutece pentru Aida și până la medicamente, mâncare, jucării, cărți de colorat, haine de schimb, pijamale etc. Dar avem toți copiii. După ce le-am făcut un duș, le-am îmbrăcat cu aceleași haine”, a povestit Laura Cosoi pe rețelele de socializare, potrivit .

Cum a ajuns Laura Cosoi să nu aibă cazare la aterizarea în Bali

Laura Cosoi și soțul ei, împreună cu cele patru fiice ale lor, Rita, Vera, Lara și Aida, au ajuns în Bali la ora 04:00 dimineață. Problema cea mai mare nu a fost însă ora, ci faptul că nu aveau o cazare rezervată. Cu simțul umorului la purtător și cu o geantă în minus, Laura Cosoi și-a pus toată baza în faptul că soțul ei va rezolva problema cazării și, în sfârșit, se vor putea odihni.

„Deci am ajuns. Este 4:30 dimineață și noi nu ne-am cazat. Adică nu avem cazare în prima noapte, după ce am zburat atâtea ore. Asta după ce am pierdut bagajul de mână. Am luat multe chestii la bagajul de mână și nu am mai avut de unde să le luăm. Cosmin caută cazare, ei, se termină cu bine povestea asta, când ai simțul umorului.

Eu nu am nicio problemă că dorm în mașină, am mai făcut asta și cu autorulota. Copiii dorm în mașină. Foarte buni copii, a fost un zbor minunat. Ne-am împotmolit când am aterizat. Abia aștept să vă arăt unde îmi beau cafeaua în dimineața asta.

Am tot oscilat asupra cazării, căci am vrut să stăm în Ubud. Eu m-am bazat că se ocupă Cosmin, el s-a bazat că aleg eu ceva. Nu este prima oară când luăm cazarea cu câteva ore înainte, dar faptul că am aterizat după ora 00:00 ne-a încurcat planurile. Problema era că nu puteai face rezervare pentru ziua în curs, că check-in-ul se făcea abia la 15:00 și nici cu o zi în urmă că nu aveai opțiunea pe site”, a povestit Laura Cosoi.