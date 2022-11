Lidia Buble a fost condamnată la închisoare cu suspendare, după ce a mituit doi agenți de poliție

a fost condamnată, joi, de magistrații Tribunalului București, la un an de închisoare cu suspendare.

Celebra cântăreață a fost trimisă anul trecut în judecată de către DIICOT, într-un dosar în care 900 de lei unor agenţi de poliţie pentru a nu fi testată cu aparatul etilotest.

Lidia Buble, condamnată la închisoare cu suspendare

Potrivit deciziei instanţei, artista se va afla sub supraveghere pentru o durată de doi ani şi va presta 90 de zile de muncă în folosul comunităţii la Agenţia Municipală pentru Ocuparea Forţei de Muncă sau la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţie Socială Sector 1 Bucureşti. Decizia nu este definitivă, notează .

„În baza de art. 290 alin. (1) C. pen., cu aplic. art. 75 alin. (2) lit. „a” şi „b” C. pen. cu aplicarea art. 396 alin. 10 c.pr.pen. condamnă inculpata BUBLE LIDIA, la pedeapsa de 1 an închisoare pentru infracţiunea de dare de mită. În baza art. 91 c.pen. dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, stabilind termen de încercare pe o durată de 2 ani”, se arată în decizia Tribunalului Bucureşti.

Astfel, pe durata termenului de supraveghere, Lidia Buble trebuie să meargă regulat la Serviciul de Probațiune București. De asemenea, ea trebuie să primească vizitele consilierului de probațiune care se va ocupa de supravegherea sa. În cazul în care își schimbă locuința, sau vrea să se deplaseze în orice localitate, ea trebuie să anunțe cu cinci zile înainte.

Cântăreața trebuie să anunțe dacă își schimbă locul de muncă, dar și să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de către serviciul de probațiune. Totodată, de către magistrați să muncească timp de 90 de zile în folosul comunității.

Se pare că nici ceilalți implicați în dosar nu au scăpat. Unul dintre polițiștii care au primit mită a fost condamnat la trei ani de închisoare cu suspendare și nu mai are voie să ocupe funcția de agent de poliție timp de un an de zile. Acestuia i s-a confiscat suma de 450 de lei, reprezentând mita de la Lidia Buble.

În dosar a fost inculpat şi un prieten al cântăreţei pentru săvârşirea infracţiunii de instigare la dare de mită, iar împreună cu celălalt polițist, în cazul lor instanța a dispus să separe dosarele, iar cei doi vor fi judecați separat.

„Prin rechizitoriul din data de 16.11.2021, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Ploieşti au dispus trimiterea în judecată, sub măsura preventivă a controlului judiciar, a doi agenţi de poliţie din cadrul Brigăzii de Poliţie Rutieră Bucureşti, pentru săvârşirea infracţiunii de luare de mită. De asemenea, prin acelaşi rechizitoriu, s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a unui număr de 2 inculpaţi, pentru săvârşirea infracţiunilor de dare de mită şi instigare la dare de mită”, a transmis, luni, DIICOT, într-un comunicat de presă.