Lidia Buble are probleme de sănătate: „Ați avut dreptate, ochiul meu drept o cam ia la fugă” (FOTO)

Lidia Buble a dezvăluit că are probleme de sănătate. Cântăreața a mers la un control oftalmologic, iar medicul i-a recomandat să poarte ochelari. Vedeta a admis că urmăritorii ei au avut dreptate când i-au atras atenția că are probleme la ochiul drept.

Lidia Buble va trebui să poarte ochelari

„Am să vă dau o veste, nu foarte fericită. Nici pentru mine nu a fost foarte fericită, însă astăzi am aflat că de săptămâna viitoare o să trebuiască să încep să port pentru că se pare că am ceva probleme cu ochiul drept.

O cam ia la fugă și da, trebuie să vă dau dreptate din păcate, că n-aș fi vrut să vă dau dreptate. O parte din voi mi-ați tot scris de-a lungul anilor că aveți impresia că am o problemă cu ochii”, a spus Lidia Buble, potrivit

Lidia Buble: Ceilalți doctori mi-au spus că nu este niciun fel de problemă

Cântăreața a mai afirmat că a mers și la alți medici, dar toți i-au zis că nu are nimic. De data aceasta, după un control amănunțit, specialistul i-a spus că va trebui, totuși, să poarte ochelari o vreme.

„Am fost, m-am consultat, însă ceilalți doctori mi-au spus că nu este niciun fel de problemă, că totul este perfect, că nu am nevoie de ochelari, iar astăzi după un control mai amănunțit, am aflat că într-adevăr se pare că am o mică problemă cu ochiul drept și de săptămâna viitoare ochelari.

Mi-a zis doctorul că nu o să trebuiască să îi port o perioadă foarte îndelungată, că nu e ceva foarte vizibil, dar că trebuie corectat. Și am de făcut și câteva exerciții.”, a mai susținut Lidia Buble.