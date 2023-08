Lidia Buble, incident neașteptat în vacanța din Saint-Tropez. Artista a fost atacată într-un restaurant: „Voia să-mi dea în față sau pe haine”

De câteva zile, se relaxează în frumoasa stațiune Saint-Tropez de pe Coasta de Azur. Zilele lor sunt pline de soare, plajă și explorarea atracțiilor locale, inclusiv a restaurantelor elegante. Cu toate acestea, una dintre cinele lor a avut o întorsătură neașteptată atunci când Lidia a fost atacată de către o femeie necunoscută.

Lidia Buble atacată într-un restaurant

de vacanță online. După o cină delicioasă la restaurant cu surorile ei, când s-a ridicat de la masă, a fost atacată de o persoană necunoscută.

O franzelă a trecut aproape de capul Lidei Buble, iar apoi a fost stropită pe picioare cu jet de apă, urmat de alte atacuri similare. Inițial, artista nu a înțeles ce se întâmplă, dar curând s-a descoperit că o femeie de la o masă vecină era responsabilă pentru aceste incidente, folosind șampanie în loc de apă.

Comportamentul agresoarei a luat pe toți prin surprindere. Odată ce a înțeles situația, Lidia Buble a ales să privească partea amuzantă a lucrurilor și a împărtășit experiența cu fanii săi de pe platformele online. De asemenea, aceasta a admis că este într-adevăr puțin cam sexy, scrie .

Vedeta a povestit totul fanilor săi

„Să vedeți ce am pățit aseară. Am ieșit în oraș și stând la masă, la un moment dat m-am ridicat și eu ca orice om din restaurant care se mai mișca stânga, dreapta. Oameni buni, deci ca să vedeți la ce cote înalte au ajuns gelozia și prostia, că sunt șocată până în ziua de azi. Când îmi trece o franzelă pe lângă cap, mai stau un pic, simt un jet pe picioare, dar cu viteză așa.

Zic ce Doamne iartă-mă… mă uit… ca și cum ți-a dat cineva cu un lighean cu apă pe picioare. Mai stau un pic, al doilea val. Când colo, o femeie, de gelozie că m-am ridicat în tată splendoarea mea, să mă mișc că am stat prea mult jos…

Eu și cu Daiana ne-am întors că nu înțelegeam ce se întâmplă, că pe lângă mine mai erau și alte femei care dansau. Când colo, una în spatele meu, ce mare satisfacție pe ea că a dat cu franzela și cu două pahare de șampanie, era foarte fericită, însă ciuda mare a venit că ea, de fapt, voia să-mi dea în față sau pe haine, dar, nu m-a nimerit decât pe picioare și franzela a trecut așa cu viteză pe lângă mine.

Eu am rămas șocată. Tot restaurantul se uita la femeia aia, pentru că nu înțelegea reacția ei nimeni. Boală grea gelozia asta, ce să faci…(…) Noi am rămas șocate, tot restaurantul se uita la ea că nu înțelegea nimeni. Oare mai mergem la plajă azi? Să nu plecăm bătute de aici. Avem trening să ne luăm pe plajă? Apropo, o să postez niște poze acum, cred că sunt un pic cam sexy, dar asta e, ce vină am eu?”,a mărturisit Lida Buble, în mediul online.