Lidia Buble, probleme de sănătate din cauza unui piercing: „Am început să iau tratament și nu-mi trecea”

și apreciate cântărețe din România, datorită carierei sale de succes în muzică. Ea are o bază mare de fani devotați care îi apreciază parcursul profesional.

Lidia Buble a mers de urgență la medic

Viața artistei a fost recent afectată de un incident neplăcut. Se pare că artista a trebuit să facă față unor probleme de sănătate, ceea ce a determinat-o să meargă de urgență la medic pentru a afla care este problema.

din cauza unui piercing care i-a cauzat amețeli severe. După un control medical, a aflat cauza și a îndepărtat piercingul, urmând un tratament pentru a se recupera, mai ales pe timpul nopții când amețelile erau mai intense.

„Da, aveam niște amețeli! Eu în primă fază am crezut că am vertij și am fost la un control, am început să iau tratament și nu-mi trecea. M-am dus la doctor și mi-a zis că este din cauza piercingului. Între timp se formase și o mică bubiță, nu era nimic grav că puteam să fac tratament, să se vindece și încă să port piercingul dar l-am scos pentru că aveam niște amețeli foarte mari și cele mai urâte erau pe timp de noapte și nu înțelegeam de ce.

Mă trezeam din somn din cauza amețelilor. Bine că l-am scos și așa nu puteam să țin bine pe urechi căștile la concerte. Cum zice mami: >”, a precizat Lidia Buble pentru Click, citat de .

Artista are intoleranța la lactoză și gluten

Lidia Buble a dezvăluit că, în afară de intoleranța la lactoză și gluten, nu se confruntă cu alte probleme de sănătate. De asemenea, ea a dezvoltat alergii după ce s-a mutat în București, considerând că acest lucru se datorează poluării.