Lidia Buble și Horațiu Nicolau: Copil și nuntă cu iubitul cu 30 de ani mai mare decât ea

Lidia Buble și Horațiu Nicolau: Copil și nuntă cu iubitul cu 30 de ani mai mare decât ea

Flavia Codreanu
20 ian. 2026, 23:47
Lidia Buble și Horațiu Nicolau: Copil și nuntă cu iubitul cu 30 de ani mai mare decât ea
Lidia Buble și Horațiu Nicolau formează unul dintre cele mai discrete cupluri din lumea mondenă, iar artista a decis recent să ofere detalii spumoase despre viitorul lor împreună.

Deși între cei doi există o diferență de vârstă de 30 de ani, cântăreața (33 de ani) a mărturisit că trăiește cea mai prosperă perioadă din viața ei și se simte liniștită alături de afaceristul care are nici mai mult, nici mai puțin de 63 de ani.

Care este secretul relației dintre Lidia Buble și Horațiu Nicolau

Cei doi sunt împreună de patru ani, însă aparițiile lor publice sunt scumpe la vedere. Artista consideră că secretul unei relații fericite și de lungă durată constă în faptul că au ales să-și țină povestea de dragoste departe de ochii curioșilor. ,,Cred că, atunci când lucrurile sunt așezate, nu simți nevoia să le expui foarte mult. Trăiesc o relație frumoasă, care mă echilibrează și mă inspiră”.

Aceasta a declarat că iubirea se vede cel mai bine în starea sa de bine, în zâmbet și în muzica pe care o creează.

Când are loc nunta

Întrebată despre pasul cel mare, Lidia Buble a povestit despre exemplul părințiilor săi, pe care îi consideră un model de urmat în viață. Deși nu a oferit o dată exactă pentru o eventuală nuntă, vedeta a ținut să puncteze că nu asta este important, ci să ai un partener care te completează.

În ceea ce privește copilul, Lidia a declarat că nu se grăbește să facă acest pas. Artista se bucură de prezența nepoților ei și preferă să se bucure de momentele petrecute alături de familie.

Cum a fost anul 2025 pentru Lidia Buble

Anul 2025 și începutul lui 2026 au fost extrem de bune pentru cântăreață și din punct de vedere profesional, semn că relația cu iubitul îi priește. Stabilitatea pe care Lidia Buble și Horațiu Nicolau o au în viața privată s-a reflectat și asupra carierei artistei. Lansarea albumului ,,fragila fost și este un succes, potrivit click

