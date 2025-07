Lista de dorințe a Danei Roba: „Sunt complexată. Dacă doctorul mi-ar recomanda...”

este unul dintre cei mai controversași make-up artiști de la noi din țară. A intrat în sfera publică în urmă cu mulți ani, în timp ce era iubita lui Nicolae Guță. Acel capitol s-a încheiat în viața ei și a decis să o ia de la zero. Astfel, bănățeanca s-a pocăit și și-a deschis o afacere în domeniul frumuseții.

Aceasta machiază în Timișoara și nu puține sunt femeile care dau bani grei pentru ca aceasta să le machieze sau să învețe la cursurile oferite de ea. După experiența tragică pe care a trăit-o cu fostul soț, care a lovit-o cu ciocanul de 20 de ori în cap, femeia, mamă a două fetițe, a găsit forța să meargă mai departe, deși viața i-a pus piedici.

Ce schimbări vrea să facă Dana Roba

a trecut prin foarte multe operații, după episodul de coșmar în care a fost implicată. Totuși, aceasta încă se gândește la operația de reconstrucție a frunții, deoarece, momentan, fruntea acesteia suferă modificări, din cauza traumatismelor avute. Dana a mai menționat că și-ar dori și o altă intervenție la nivel estetic.

Femeia vrea să își pună implant mamar, asta după ce va face intervenția de ridicare a sânilor. Dana Roba a zis că va ține cont de sfatul medicului, deoarece are multe complexe cu privire la fizicul ei.

„Din păcate, nu am silicoane. Vă spun sincer că o operație de ridicare a sânului și dacă doctorul mi-ar recomanda să îmi pun și silicoane, după ridicarea sânilor, mi-aș face pentru că sunt complexată. Și faptul că am slăbit și nu mai am sânii ca înainte. Încă mă gândesc la operația de reconstrucție a frunții, apoi m-aș gândi și la silicoane”, a declarat Dana Roba, pe I

Dana Roba: „Nu suport copiii nimănui decât pe ai mei”

Dana are 33 de ani și nu este prea norocoasă pe partea amoroasă. Deși a încercat să își refacă viața, femeia nu reușește să găsească dragostea adevărată. Sectorul amoros a fost și el unul din subiectele despre care au întrebat-o oameni, iar aceasta a dat un răspuns destul de clar. Nu își dorește să mai facă copii decât dacă viitorul soț va fi de culoare. Mai mult, femeia nici nu vrea să audă posibilitatea ca partenerul ei să aibă copii din altă relație.