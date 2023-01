Livia, soția lui Cătălin Bordea, despre lupta cu depresia: „Când ai prefera să mori decât să deschizi ochii”

Actorul de comedie, Cătălin Bordea, are o soție frumoasă, pe nume Livia, pe care o iubește enorm, însă puțini știu suferința prin care a trecut în urmă cu mai mulți ani.

Livia a scris pe blogul ei acum ceva timp că s-a confruntat cu depresia și a relatat stările teribile pe care le-a avut în acea perioadă.

Livia, despre lupta cu depresia

Cătălin Bordea și soția sa, Livia, s-au căsătorit în anul 2019, iar celor doi le place să fie destul de discreți în ceea ce privește viața personală. Mulți l-au felicitat pe actorul pentru faptul că are o parteneră de viață atât de frumoasă, însă puțini a suferit din cauza depresiei, în urmă cu mai mulți ani. Aceasta a scris pe blogul personal cum anume au afectat-o episoadele depresive. Livia a menționat că puțini pot înțelege această boală și că majoritatea i-au spus că este doar „un moft”.

„Probabil că, dacă ai fost în locul ăla întunecat, știi exact despre ce vorbesc. Pentru că eu am fost. Mi s-a spus că e moft, că pot să trec peste, că trebuie doar să vreau. Ei bine, nu. Nu e suficient să vrei. Pentru că nu ai de unde să vrei. Când nu există motiv să te trezești dimineaţa, când ai prefera să mori în loc să deschizi ochii după o noapte oricum nedormită.

Când nu găsești explicație pentru starea îngrozitoare în care te afli, lume dragă, nu e suficient doar să vrei. Nu ştiu de ce scriu asta. Dar o să scriu. Pentru cei care cred că dacă zâmbești mereu, automat esti fericit mereu. Poate eşti. Dar e posibil să nu fii. Eu n-am fost. Eu m-am trezit din somn plângând în hohote, aparent fără vreun motiv. Eu am dormit câte o oră pe noapte, timp de o lună”, a scris Livia, potrivit !.

Livia Bordea a cerut ajutor specializat

Livia Bordea a mărturisit că a cerut ajutor specializat, dar că a refuzat medicația, alegând să lupte singura și să aibă răbdare cu ea însăși.

„Eu am băut doar cafea şi am mâncat biscuiți o bună perioadă. Altceva nu puteam. Tot ce ştiam e că eu nu mai pot așa. Mă priveam în oglindă şi încercam, printre lacrimi, să mă adun. Să îmi spun că sunt bine, că e o fază, un moft, cum mi se tot repeta. era să dispar. Mi s-a pus un diagnostic, mi s-au recomandat pastile. Nu le-am vrut. Am plecat de unde eram. Și eram în Paradis. Am luptat singură şi nu ştiu dacă asta a fost cea mai bună alegere. Dar așa am ştiut eu să procedez”, a mai adăugat soția lui Cătălin Bordea.