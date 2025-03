Liviu Guță a dezvăluit boala gravă de care suferă: „Mi-a afectat vocea și respirația. Nu e ușor de vorbit despre asta”

Liviu Guță a dezvăluit că nu mai poate cânta din cauza unor probleme de sănătate. Manelistul spune că e decis să respecte indicațiile medicilor, să se facă bine și să revină iar în industrie. Liviu Guță, unul dintre cei mai iubiți maneliști ai generației vechi, e absent de pe scena muzicală de aproape doi ani.

Liviu Guță, despre problemele de sănătate pe care le are

„Nu e ușor de vorbit despre asta, dar simt nevoia să fiu sincer cu voi. Pe lângă problemele mele personale pe care le am, din cauza stresului acumulat, am dezvoltat un reflux gastroesofagian, practic mi-a afectat vocea și respirația.

Din acest motiv nu am putut cânta la valoarea pe care mi-aș fi dorit-o. Îmi doresc din tot sufletul să vă pot oferi muzică bună și emoție așa cum o simt în inima mea. Am fost la doctor și am făcut mai multe investigații pentru problemele cu stomacul și vocea. Medicii au descoperit alte aspecte la care trebuie să fiu mai atent. Probleme cu arterele, ficat mărit…

Mi-au recomandat să fac schimbări pentru a îmbunătății sănătatea, iar eu bineînțeles că sunt hotărât să fac tot ce pot pentru a atinge pragul acesta. Știu că nu va fi chiar așa de ușor, dar cu sprijinul vostru și cu credință, voi merge mai departe.

Vă mulțumesc din suflet pentru gândurile bune, încurajări și pentru că sunteți mereu alături de mine, îmi dați putere și speranță. Stați liniștiți, nu vă îngrijorați. Acesta este corpul meu, nu mi-e rușine, asta e viața. Am 98 kg în loc de 80”, a povestit Liviu Guță într-un clip, potrivit

Liviu Guță: În România există o mafie mare în industria muzicală

Liviu Guță nu a mai cântat de aproape doi ani. Acum câteva luni, manelistul a avut o ieșire publică în care a vorbit despre problemele personale, dar și despre o „mafie” care ar exista în această industrie.

„În România există o mafie mare în industria muzicală. Un sistem care funcționează doar pentru cei care se supun regulilor lor. Eu am ales mereu să lupt singur, să rămân autentic, dar acest lucru a venit cu un preț foarte mare. (…) Eu am colaborat cu casele de producție din anul 2000 până în 2016. (…) După 2016, lucrurile s-au schimbat radical.

Canalul meu de Youtube a fost clonat și sabotat. De atunci, orice postez, scade din vizualizări chiar în prima oră de lansare. Am aflat că videoclipurile mele sunt spamate cu linkuri către site-uri pirat, iar acele spam-uri sunt folosite împotriva mea. Acest lucru duce la prăbușirea clipurilor mele”, a spus Liviu Guță.