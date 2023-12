Liviu Guță, scandal de proporții! Doi miri sunt hotărâți să îl dea în judecată / Artistul ar fi luat banii, dar nu a mai venit să le cânte la nuntă

Liviu Guță, celebrul , este acum implicat într-un scandal major, acuzat că nu ar fi apărut la nunta a doi miri, deși aceștia i-ar fi plătit pentru a cânta la eveniment.

Doi miri vor să îl dea în judecată pe Liviu Guță

Diana Boros și Petrișor Căldăraru sunt cei doi tineri care au ales cu încredere celebrul cântăreț de manele pentru a da culoare celei mai importante zile din viața lor. Îndrăgostiți și hotărâți să-și sărbătorească iubirea printr-o nuntă de neuitat, au făcut apel la talentul lui Liviu Guță pentru a fi în centrul atenției la acest eveniment special.

Petrișor Căldăraru a relatat că acum un an au purtat discuții cu artistul și imediat după aceea, au achitat integral suma pe care acesta a solicitat-o pentru a-și face apariția la nunta lor. Cu toate acestea, mirii susțin că după ce au efectuat plata, Liviu Guță nu le-ar fi mai răspuns la niciun apel telefonic.

Artistul le-ar fi luat banii, însă nu ar mai fi venit să le cânte la nuntă

„Mi-am dorit să facem o nuntă ca-n povești. Tocmai de aceea nici nu ne-am uitat la bani. Lumea trebuia să se simtă bine, așa că am ales împreună cu viitoarea mea soție, Diana, ceea ce am considerat noi că înseamnă excelență. Și în ceea ce privește solistul care să ne încânte, și locația, și meniul. Într-un cuvânt, totul! Surpriza cea mai mare, una urâtă, cum nici în cele mai negre coșmaruri nu am fi crezut că există, a venit chiar din partea lui Liviu Guță.

Negocierea nu a durat prea mult. Știam ce sumă de bani pretinde la nuntă, așa că nu a fost o surpriză pentru noi când a cerut 3.000 de euro. Apoi, ne-a cerut un avans de 50% din această sumă. Noi, ca să arătăm că suntem oameni foarte serioși am achitat curând întreaga sumă. Mare greșeală am făcut! Fiindcă imediat după ce i-am trimis dovada plății, nu a mai fost chip să luăm legătura cu el”, a declarat Petrișor Căldăraru pentru .

Mirii au încercat timp de un an să ia legătura cu Liviu Guță, dar artistul nu le-a mai răspuns la apeluri și mesaje. În ziua nunții, Liviu Guță nu s-a prezentat la eveniment, ceea ce i-a făcut pe miri să se simtă rușinați în fața invitaților. Petrișor și Diana intenționează să-l dea în judecată pe celebrul cântăreț pentru aceasta.