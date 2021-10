Liviu Vârciu şi-a atacat prietenii după botezul fiului. Motivul este uimitor: „Zgârciţilor!”

Liviu Vârciu este nemulțumit de botezul fiului său. Unul dintre cele mai importante evenimente din viața copilului nu i-a adus câștiguri bune. Invitații au fost cam zgârciți și nu l-au recompensat pentru o petrecere de lux.

Vedeta Antenei și Anda Călin au doi copii. Juniorul a apărut acum mai bine de un an. Situația epidemiologică a împiedicat organizarea sărbătorii în cinstea micuțului.

Petrecerea a avut loc într-un local de lux din Otopeni, iar invitații au fost aleși cu grijă. Printre cei care au venit s-au numărat Pepe, Lora și Ionuț Ghenu, Aurelian Temișan, Monica Davidescu, Andreea Bănică și Lucian Mitrea, Mirela Vaida, Cornel Păsat, Cezar Ouatu, Andrei Ștefănescu.

Atac dur la adresa invitaților: „Zgârciților. Nu am ieșit bine”

Tăticul iubitor nu a economisit pe sărbătoarea fiului, totul a fost făcut cu mult fast. Numai focul de artificii l-a costat cinci mii de euro. Cu toate că invitații au pus în plicuri sume consistente, de la 300 de euro în sus, vedeta a rămas nemulțumită de darurile lor.

Acesta spune că a intrat în datorii și nu a câștigat nimic și amenință că o să procedeze la fel. Vedeta s-a supărat pe atitudinea invitaților și nu a rămas impresionat de conținutul plicurilor. Pentru el, invitații au fost zgârciți și nu au corespuns așteptărilor. Cei care „au dat bine” fiind puțini.

View this post on Instagram O postare distribuită de Liviu Varciu (@liviu_varciu)

„Am rămas dator după botez! Zgârciților! Am ieșit în pierdere, nu am ieșit bine, nu au dat toți cât trebuie. Dar eu am plicurile acasă, unii nu au dat bine, las că merg și eu la ei la botez și o să dau tot atât! Eu nu sunt unul dintre artiștii ăia care fac botezul gratis, să fie clar! Eu am scos bănuții din buzunar pentru băiatul meu!”, a remarcat prezentatorul de la Antena 1, în cadrul unui interviu pentru „Xtra Night Show”.

Liviu Vârciu și Anda Călin sunt împreună de cinci ani. Relația lor a început cu mai multe probleme și conflicte ca la toți. Însă, aceștia au știut cum să le rezolve și s-au împăcat. Cei doi spun că sunt fericiți și au ajuns la reciprocitate.