Lora, debut în actorie alături de Maia Morgenstern: „Unde am simțit că sunt mai multe șanse m-am concentrat acolo”

Lora, cunoscută pentru succesul său în muzică, își extinde aripile în actorie, jucând într-un serial inedit alături de .

Cu toate că muzica a fost mereu pasiunea ei principală, artista dezvăluie că visul său de a deveni actriță, amânat de viață, prinde acum contur într-un mod spectaculos, relatează .

„Sunt singură că va fi un succes”

Serialul „DM,” programat să fie lansat pe 30 noiembrie pe platforma YouTube, o aduce pe Lora într-un rol neașteptat – de Inspector de Poliție.

Cu un scenariu plin de evenimente complexe, artista promite o interpretare surprinzătoare, iar entuziasmul pentru acest nou proiect este palpabil.

„Se numește ”DM” și este plin de acțiune. Se va lansa pe 30 noiembrie, pe YouTube, și sunt singură că va fi un succes pentru că este foarte bun. Nu sunt o fată rea, sunt chiar Inspector de Poliție.

Sunt un altfel de fată rea și încerc să pun cap la cap niște evenimente complicate”, a declarat Lora, completând că mai mari emoții are pentru lansarea de anul viitor a filmului în care joacă alături de marea actriță Maia Morgenstern.

Vezi această postare pe Instagram

Lora, la filmări alături de Maia Morgenstern

Deși Lora se simte în largul ei pe scenă în fața unui public numeros, actoria îi aduce provocări noi.

Participând la filmările alături de nume sonore ale cinematografiei românești, cum ar fi Maia Morgenstern, artista recunoaște presiunea ce însoțește această schimbare de carieră.

„Chiar am luat un casting pentru un rol important într-un film în care joc cu Maia Morgenstern, care va fi lansat și în cinematografe din martie 2024. Se întâmplă lucruri.

Am avut onoarea să colaborez cu regizorul Camelia Popa, pe care am cunoscut-o la ”Pup-o, mă! 2”, unde am rol principal. Se întâmplă lucruri faine”.

De la vis la realitate – drumul către actorie

Într-o mărturisire sinceră, Lora își dezvăluie visul din copilărie de a deveni actriță, dorință împărtășită și de mama sa. Cu toate acestea, din motive financiare, artista nu a putut să urmeze această cale în tinerețe.

Cu o viață marcată de provocări, dar și de o serie de oportunități, Lora acum își vede visul de a juca în filme prinzând contur, iar debutul său în actorie alături de Maia Morgenstern promite să fie un moment memorabil.

„Cred că am avut binecuvântarea asta să am și acest talent. Am vrut să dau la actorie, m-a pregătit o actriță din Republica Moldova, atunci când aveam eu 19, dar nu s-a putut, nu aveam posibilități.

Am avut o viață mai greuță așa, adică erau multe la nivel de vis, dar eu făceam pași spre visurile astea, spre îndeplinirea lor, dar nu se legau lucruri și atunci cumva m-am lăsat purtată și de viață. Unde am simțit că sunt mai multe șanse m-am concentrat acolo.

Îți mănâncă mult timp și muzica, îți mănâncă mult timp și actoria pentru că trebuie să te dedici, să dai ceva la schimb: emoție, consum emoțional, timp. Cumva au venit oportunitățile astea. Mama și-a dorit mult asta. Am trecut prin atât de multe lucruri în viața încât pot accesa anumite zone, anumite stări mult mai ușor”, a mai spus Lora pentru .