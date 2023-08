Lora, despre boala de care suferă / Cântăreața a primit diagnosticul acum cinci ani: „Pur și simplu, am renunțat la tot!”

Lora este una dintre cele mai cunoscute cântărețe din România. În prezent, ea se bucură de un real succes în cariera muzicală pentru care s-a luptat multă vreme. Artista formează un cuplu cu Ionuț Ghenu, bărbat cu care este împreună de ani buni.

Chiar dacă aproape de fiecare dată o vedem cu zâmbetul pe buze, Lora avut parte și de momente dificile în trecutul ei. Acum 5 ani, cântăreața a primit un diagnostic destul de grav.

Diagnosticul pe care l-a primit Lora, acum 5 ani

Acum 5 ani, cântăreața Lora a aflat că are intoleranță la gluten, conform mai multor investigații medicale. Artista a urmat sfaturile primite din partea doctorilor, iar lucrurile au început să devină din ce în ce mai favorabile ei.

„Am avut mereu o constituție mai atletică, chiar și fără sport. De când am aflat despre intoleranța la gluten, cu care cred că m-am pricopsit acum 5 ani, pur și simplu am renunțat la tot ce conține gluten și m-am dezumflat. Nu era grăsime, era ca o inflamație, eram umflată și simțeam că mă ține pielea. Mă bucur tare că am aflat despre problema asta la o analiză de biorezonanță și am aflat că era sursa multor alte probleme, pe care acum le repar”, a povestit Lora.

Vezi această postare pe Instagram

Momentele îngrozitoare s-au ținut scai de Lora, mai ales după ce femeia care i-a dat viață s-a stins după o luptă greu de imaginat cu cancerul la sân. În cadrul unui interviu, Lora a vorbit și despre momentul în care a fost diagnosticată greșit.

„Eu am fost suspectă de cancer pentru că așa s-a exprimat o persoană care și-a depășit competențele când mi-a făcut RMN-ul. A considerat că „posibil să fie cancer” (…) Apoi și-a făcut un selfie cu mine, pentru că băiatul ei era fan…

A fost nevoie de multe declicuri din multe direcții ca să îmi resetez prioritățile. Când eram susținută și încurajată că totul va fi bine și că nu sunt singură, în următorul moment eram lăsată singură, fix de același om. Unii îți sunt alături la greu, dar selectiv”, a adăugat Lora, conform .