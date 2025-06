Lora este tulburată de cazul Teodorei Marcu. A participat la protestul împotriva violenței femeilor

Cazul Teodorei Marcu a scos oamenii în stradă, în special femeile, cărora le este teamă să circule singure pe stradă. protestul împotriva violenței femeilor și a neglijenței autorităților asupra siguranței femeilor.

Lora a participat la protest

Uciderea în plină stradă a Teodorei Marcu a revoltat întreaga țară, în special femeile, din cauza pericolul la care sunt expuse. Mai multe persoane publice au participa la mitingul împotriva violenței femeilor, , conform

Artista s-a declarat ca fiind tristă și tulburată de ceea ce s-a întâmplat. Ea a tras un semnal de alarmă față de pericolele la care sunt expuși oamenii din țară.

„Trebuie să fim văzute, trebuie să fim auzite. Trebuie să opriți ura. Când o vedeți, nu o lăsați să se întâmple. Faceți ceva”, a declarat Lora.

Și Anca Serea a ieșit în stradă

Și Anca Serea, o mare susținătoare a femeilor, s-a implicat în proiecte de acest fel, drept pentru care a fost în stradă alături de multe alte femei revoltate de cazul Teodorei Marcu.

„Trebuie să ne simțim în siguranță în casele noastre, în familiile noastre, la locurile de muncă și pe străzi. Chiar și în online. Nu aș fi vrut să povestesc despre asta, dar imediat după alegeri, pentru că am îndrăznit să îmi exprim nici măcar opțiunile politice, ci am participat la tot felul de acțiuni personale, dar nu am scris niciodată explicit că aș susține pe cineva sau nu am vrut să transmit această informație, am primit foarte multe mesaje, de ordinul sutelor, cuvinte jignitoare, chiar și amenințări”, a declarat Anca Serea.