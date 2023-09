Loredana Chivu, probleme grave de sănătate, după scandalul cu fostul iubit / Blondina se teme de ce este mai rău

Perioada stresantă din viața Loredanei Chivu și-a pus amprenta și asupra sănătății sale.

După ce a trecut printr-o intervenție chirurgicală la începutul acestui an, vedeta se confruntă cu noi probleme de sănătate. În ultima vreme, vedeta s-a confruntat cu mai multe situații nefavorabile. Aceasta a fost nevoită să ceară și un ordin de restricție împotriva fostului iubit, care spune ea, a fost extrem de violent, relatează .

Loredana Chivu, îngrijorată cu privire la problemele sale de sănătate

Anul trecut, Loredana Chivu a fost diagnosticată de medici cu un pre-diabet, iar din cauza acestui lucru blondina a luat mai multe kilograme de care a scăpat cu greu. Fosta asistentă tv a trecut prin momente grele în ultima perioadă, după ce a ales să se despartă de fostul iubit, despre care, spune ea, că . Vedeta a obținut un ordin de restricție împotriva bărbatului.

Blondina se simte foarte rău de câteva săptămâni și se teme ca infecția la rinichi să nu fi revenit. Vedeta a fost nevoita să treacă printr-o operație de extragere a pietrei de la rinichi, mai mult de cât atât, a avut, timp de o lună și jumătate o sondă internă care avea rolul de a opri funcționarea rinichiului drept pentru ca acesta să se refacă.

„Sunt exagerat de deshidratată non-stop, am dureri abdominale, amețeli, textura părului mi s-a schimbat. Am sa merg din nou să îmi refac toate analizele, sper sa nu am iar probleme de la rinichi. La rinichiul drept am avut infecție. Am stat o lună și jumătate cu sonda, internată, am suferit și o intervenție chirurgicală. În timpul acesta rinichiul nu a funcționat, a fost pus pe pauză pentru a se reface, de aceea am avut acea sondă internă.”, a declarat Loredana Chivu pentru sursa citată.

Vedeta se teme pentru viața ei din cauza fostului iubit

Cât despre fostul iubit, blondina susține că se simte în pericol și se teme pentru viața ei, chiar dacă a obținut un ordin de restricție împotriva bărbatului care spune că i-a făcut rău.

Mai mult, fosta asistentă tv susține că bărbatul ar fi încălcat ordinul de restricție și ar fi .