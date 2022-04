Loredana Groza criticată dur în mediul online: „Bagi niște Photoshop că nici tu nu te mai recunoști!”

Celebra cântăreață are un trup de zeiță și nu contenește să șocheze cu pozele postate pe retelele de socializare. în mediul online după ce a făcut publice mai multe imagini în care apare având tenul lipsit de imperfecțiuni.

Artista în vârstă de 51 de ani, se menține într-o formă fizică de invidiat și adoră să pozeze în ipostaze provocatoare și în ținute ce-i pun în valoare corpul.

Loredana Groza, critici acide

Loredana Groza este una dintre . Aparițiile sale la evenimente sau concerte sunt marcate de costumele extravagante pe care aceasta le îmbracă.

Fotografiile inedite au adunat rapid peste 4.000 de aprecieri, dar și numeroase comentarii. ”Bagi niște Photoshop că nici tu nu te mai recunoști!”, ”Prea mult Photoshop!”, au comentat unii dintre fani, în timp ce alții au complimentat-o: „Cea mai frumoasă!”

„Nu înțeleg de ce îți place să te mândrești cu ceva care nu este real … În special la vârsta ta”, i-a scris un urmăritor și, spre surprinderea lui, artista i-a răspuns astfel: „Ești atât de demodat, Natanael… Nu te mai preface”.

„Mă aștept la judecată și scrutinizare, pentru că sunt în lumina reflectoarelor și atunci când ești pe o pagină de social media sau la televizor sau pe stradă tot timpul cineva vă comenta pentru că la asta cu toții ne pricepem. Nu iau asta în mod negativ și uneori îmi dau seama că oamenii nu înțeleg că poate fi o glumă, că poate fi o ironie, că în spatele unei imagini care poate fi provocatoare de fapt e dorința mea de a inspira și alte femei să aibă curaj, să fie feminine, să iasă din tricourile oversize și să încerce să fie cât mai frumoase, cât mai sexy, pentru că orice femeie are frumusețea ei”, a spus Loredana într-un interviu.

Loredana susține că nu are operații estetice

Loredana Groza a declarat în repetate rânduri că nu are nicio operație estetică. Ea pune totul pe seama genelor bune și a eforturilor pe care le face pentru a arăta mereu perfect.

„Nu am nicio operație estetică. Nu am silicoane, nu am liftinguri, nici n-aș avea timp să fac asta, chiar dacă poate, cine știe, nu sunt împotriva lor și admir femeile care încearcă să arate bine indiferent de vârstă și au curajul să se transforme, dar cred că sunt în ziua de astăzi atâtea posibilități să arăți bine fără să faci lucruri radicale, cu dietă, sport, având grijă de corpul tău, de fața ta, sunt tratamente și proceduri noninvazive care te ajută să fii wow. Și am avut noroc de la natură că m-am născut cu dotările de rigoare. E o muncă grea să arăți bine, nu e chiar ușor”, a povestit Loredana la un post tv.