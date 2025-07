Lovitură pentru Jador, din partea familiei: „Nu îmi doream să ajungi cântăreț”

, pe numele lui real, Remus Ionuț Dumitrache, este unul dintre cei mai iubiți artiști din România. Artistul a devenit de curând tătic, iar femeia care i-a oferit această bucurie este Oana. Deși este tată, Jador nu și-a pierdut entuziasmul de copil.

Recent, acesta a fost la masă cu părinții săi, pe care obișnuiește adesea să îi surprindă în diverse filmulețe. l-a întrebat pe tatăl lui dacă a ascultat până acum vreo piesă din ale lui, însă răspunsul bărbatului a fost surprinzător.

Tatăl lui Jador, răspuns dur pentru cântăreț

Este cunoscut faptul că familia lui Jador este una credincioasă. Părinții lui au ales să se pocăiască, iar tatăl muzicianului a afirmat că nu și-ar fi dorit ca drumul fiului lui în viață să fie acesta.

„Am ascultat o singură piesă de-a ta, ca să văd cum cânți. Când ai cântat piesa despre Dumnezeu `am fost născut, m-ai ridicat`. Pe asta am fost curios să o ascult. Nu doream să ajungi cântăreț”, a spus tatăl lui Jador, surprins într-un video, de artist, pe conturile sale de socializare.

Mama sa, în schimb, a spus că știe mai multe cântece pe care fostul concurent „Puterea Dragostei” le-a lansat.

Jador, mai emoționat ca niciodată de când este tată

Soția artistului, Oana Ciocan, a născut în data de 4 iunie, iar atunci când cei doi părinți și-au adus bebelușul acasă, a fost un moment de neuitat. Cântărețul a postat un mesaj plin de emoție pe contul său de Instagram, odată cu fericitul eveniment.

„Ne-am adus băiatul acasă pentru prima dată. Am deschis ușa, am pășit înăuntru și ne-am privit. Eu și soția mea. Fără cuvinte, doar lacrimi. Într-o clipă, tot ce am trăit până acum s-a adunat în privirea aia. Am devenit părinți. Pe bune. Acasă”, a scris Jador, pe Instagram.