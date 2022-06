Lupu Rednic a fost implicat într-un accident grav de mașină. Cântărețul și-a distrus bolidul de 100.000 de euro: „Nici nu am ce comenta”

Lupu Rednic a fost implicat , într-o zonă centrală a Capitalei, în timp ce se întorcea acasă. Artistul a intrat joi într-un stâlp cu bolidul său de lux.

Lupu Rednic, grav accident de circulație

a fost la un pas de o tragedie, când mașina pe care o conducea a intrat într-un stâlp. Bolidul de 100.000 de euro s-a făcut praf în urma impactului puternic, însă Lupu Rednic a scăpat cu viață, teafăr și nevătămat.

Cântărețul s-a ales cu câteva zgârieturi, iar imediat după groaznica sperietură și-a sunat soția, care a venit într-un suflet la locul accidentului pentru a se asigura că soțul ei este bine, potrivit click.ro.

La fața locului au fost chemați oamenii legii, care au făcut toate demersurile necesare, inclusiv testarea de alcooltest.

„Eram singur în mașină. Mă întoarceam spre casă după ce rezolvasem o treabă și am avut impresia că o altă mașină, ce venea din față, nu s-a încadrat bine pe șosea. Mai ales că exact în acea zonă se face o curbă. Ca nu cumva să ne acroșăm, am făcut o manevră ușoară, am tras ușor de volan spre dreapta.

Numai că ghinionul a făcut ca roata să prindă ușor bordura și să mă arunce cu mașină cu tot în stâlpul de iluminat. Nu am pățit nimic, doar niște zgârieturi la mâini de la airbaguri! După producerea accidentului, am sunat la poliție. A venit un echipaj, le-am explicat cele întâmplate. Am fost testat, așa cum spune legea, și nici nu am ce comenta, fiindcă nu am niciun motiv a mă teme că am încălcat legea!”, a povestit Lupu Rednic, pentru .

Lupu Rednic susține că nu își face nicio problemă în ceea ce privește mașina, căci cântărețul are asigurare Casco și aceasta va fi reparată.

„Am asigurare full Casco, așa că nu-mi fac nici în acest caz vreo problemă. Singura chestiune e că, pentru o vreme, mă despart de mașina mea favorită. Cel mai probabil voi închiria alta, dacă cei de la reprezentanță nu cumva o să-mi ofere ei vreo variantă de rezervă pentru perioada de timp în care nu voi putea circula cu a mea”, a mai spus artistul.