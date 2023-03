Mădălina Ghenea, despre cea mai mare traumă trăită din cauza celebrității: „Am fost foarte speriată. Nimeni nu merită un asemenea lucru...”

Mădălina Ghenea este una dintre româncele care au reușit să devină cunoscute peste hotare. Este actriță și model, iar în Italia are o carieră de succes, acolo unde implicată în numeroase proiecte.

Recent, vedeta a fost invitată în emisiunea „Verissimo”, din Italia, unde a făcut dezvăluiri surprinzătoare. Mădălina Ghenea a mărturisit că a fost victima hărțuirii vreme de șase ani.

Mădălina Ghenea, hărțuită timp de 6 ani de un bărbat

Ce a declarat actrița

„Din păcate, în ultimii șase ani, am fost victima hărțuirii: profilurile mele sociale au fost sparte de mai multe ori. Am fost foarte speriată, chiar dacă, din fericire, nu am întâlnit niciodată fizic această persoană. Trebuie să mulțumesc Parchetului din Milano, deoarece au reușit să identifice hărțuitorul”, a povestit Mădălina în emisiune, scrie .

Actrița a mai spus că nu și-a denunțat imediat hărțuitorul deoarece spera că acesta va încetat cu amenințările.„La început am acceptat, nu am făcut nimic. Am crezut că este un al meserii mele, al popularității, dar nu trebuie să accepți niciodată cuvinte atât de grave, de dure. Nimeni nu merită un asemenea lucru”.