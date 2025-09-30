B1 Inregistrari!
Monden » Madonna, dezvăluiri cutremurătoare despre lupta pentru custodia fiului ei: „Am vrut să-mi tai brațele. M-am gândit la sinucidere"

Madonna, dezvăluiri cutremurătoare despre lupta pentru custodia fiului ei: „Am vrut să-mi tai brațele. M-am gândit la sinucidere”

30 sept. 2025, 22:06
Madonna, dezvăluiri cutremurătoare despre lupta pentru custodia fiului ei: „Am vrut să-mi tai brațele. M-am gândit la sinucidere"
Foto: Hepta/Bestimage / WALTER / BESTIMAGE.
Cuprins
  1. Care a fost una dintre cele mai dureroase perioade din viața Madonnei
  2. Ce a ajutat-o pe Madonna să treacă peste provocările vieții
  3. Cu cine a rămas fiul Madonnei, Rocco

Madonna este de departe una dintre cele mai de succes cântărețe de muzică pop din toate timpurile. În timp ce o lume întreagă a apreciat-o pentru stilul ei excentric și talent, se pare că viața a pus-o pe cântăreață la mari încercări. Una dintre perioadele care au marcat-o a fost cea în care s-a luptat cu fostul ei soț pentru custodia fiului.  

Care a fost una dintre cele mai dureroase perioade din viața Madonnei

În prima sa apariție într-un podcast, Madonna a vorbit despre lupta pe care a dus-o cu fostul ei soț pentru custodia fiului lor, descriind acea perioadă ca fiind una dintre cele mai dureroase. În vârstă de 67 de ani, cantăreața mărturisește că în acele momente disperate s-a gândit să își facă rău, ba chiar a luat în considerare sinuciderea.

„Au fost momente în viața mea în care am vrut să-mi tai brațele. Chiar m-am gândit la sinucidere. Aș spune că probabil unul dintre cele mai dureroase momente din viața mea a fost atunci când am luptat pentru custodia fiului meu. Să-mi ia copilul se simțea de parcă m-ar ucide.

Eram în turneu la vremea respectivă, așa că trebuia să urc pe scenă în fiecare seară. Stăteam întinsă pe podeaua cabinei mele și plângeam. Chiar am crezut că era sfârșitul lumii”, a povestit Madonna în podcastul „On Purpose”, moderat de Jay Shetty.

Ce a ajutat-o pe Madonna să treacă peste provocările vieții

Tot în cadrul podcastului, ea a dezvăluit faptul că a reușit să treacă peste cele mai negre perioade din viața ei, în special peste cea a luptei pentru custodie, cu ajutorul credinței și spiritualității.

Cântăreața, care are șase copii, a spus că acum este „bună prietenă” cu Rocco, fiul pentru custodia căruia a luptat cu fostul soț, Guy Ritchie.

„Dar slavă Domnului că nu mai simt așa… Mă bucur să spun că sunt foarte bună prietenă cu fiul meu, dar nu puteam să-mi imaginez că așa se vor întâmpla lucrurile atunci. Chiar am crezut că era sfârșitul lumii. Așa că, mulțumesc Domnului că am avut o viață spirituală”, a mai spus Madonna, potrivit The Nightly.

Cu cine a rămas fiul Madonnei, Rocco

Lupta dintre Madonna și fostul ei soț, Guy Ritchie, pentru custodia fiului lor, Rocco, a început în 2016. Pe atunci, băiatul avea 16 ani și locuia împreună cu tatăl lui, în Marea Britanie, în timp ce cântăreața era plecată în turneru „Rebel Heart”.

După o lungă luptă prin tribunale, instanța a hotărât ca tânărul Rocco să rămână alături de tatăl său.

Madonna și Guy Ritchie au divorțat în 2008.

Tags:
