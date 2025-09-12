B1 Inregistrari!
Ce urau vedetele la școală: „Era ceva rău de tot”. Amintirile din copilărie ale mai multor celebrități (FOTO)

Traian Avarvarei
12 sept. 2025, 12:10
Cuprins
  1. Ce detestau vedetele când erau la școală
  2. Ce provocări aveau vedetele la școală

Acum că un nou am școlar a început, mai multe vedete au rememorat perioada copilăriei și adolescenței și și-au adus aminte ce urau cel mai mult la școală. Dacă unele dintre ele au povestit cu dezgust despre cântările pentru Nicolae Ceaușescu, altele au vorbit despre temele de vacanță, trezitul de dimineață și corigențele la matematică.

Ce detestau vedetele când erau la școală

„Uram pampoanele! Nu le purtam niciodată, le uram din tot sufletul meu și am avut de suferit pentru că nu voiam să port pampoane. Matricola, nu-mi plăcea să-mi pun matricolă. Și uram careurile și alea cu cântatul, cu Ceaușescu. Deci ceva rău de tot, era ceva rău…”, și-a amintit Oana Roman.

George Ivașcu a spus că ura faptul că trebuia să se trezească de dimineață. Cine avea chef de matematică la 08.00 dimineața?

„Am prins și perioada în care făceam din alea tehnice. habar n-aveam, nu înțelegeam nimic și de fiecare dată, din cauza faptului că părul meu e ondulat, aveam un profesor care mă trimitea tot timpul la tuns: ”Ivașcu, la tuns!”. Deci la 08.00 – 08.30, eram la frizerie”, a mai spus actorul, în emisiunea „La Măruță”.

Daniel Pavel și-a amintit și el: „Am plecat la liceul de marină de la Constanța. Însemna disciplină, viață cazonă și, normal, se termina cu dolce vita, cu colegii. Erau doar băieți, colegi. Geanta mea era cufăr din ăla de lemn, cum aveau militarii care plecau în armată. Telefonul cu familia însemna: ”ne auzim peste 2-3 săptămâni, cu taxă inversă”. (…) Era o nebunie…”.

Ce provocări aveau vedetele la școală

Ramona Păun a spus că i-a plăcut școala: „Anxietatea era legată doar de teze, alte aspecte, dar până ajungeam la ele mai trecea timp. Eu eram entuziasmată de caietele noi, tot timpul eram fascinat de treaba asta”.

Alina Sorescu a povestit că nu-i plăcea faptul că era mereu „pusă la încercare” deoarece colegii și profesorii nu credeau că ea poate face față la un program ce presupunea cântări, școală și teme. Dar mereu erau pregătită.

Lino Golden, în schimb, a povestit că a mers la un liceu de muzică și se concentra pe muzică, prin urmare „cam rămâneam corigent la matematică, la astea. (…) Am rămas la matematică de trei ori”. El a precizat că, până la urmă, se descurca cu toate.

Cosmina Păsărin a susținut, la rândul ei, că nu-i plăcea la școală faptul că în vacanțe primea foarte multe teme de făcut: „Pe vremea mea, se dădeau foarte multe exerciții de făcut, foarte multe, sute de exerciții!”.

Iar Andreea Bălan a spus că a avut ghinion în privința clasei de liceu la care a picat: „Am fost la o clasă de bio-chimie și nu-mi plăcea chimia și uite că după aceea n-am avut nicio treabă cu chimia. Am dat la Filosofie și Jurnalism, la facultate, dar așa s-a nimerit… Eram la cel mai bun colegiu, liceu din Prahova, ”Caragiale”, și am vrut la Uman, dar am ajuns la bio-chimie”.

Și Elena Merișoreanu și-a adus aminte de perioada școlii: „Pe vremea mea, se făcea școală adevărată, ne duceam în uniforme, era un respect față de profesor sau de învățător. Nu îndrăzneam să intrăm în clasă fără temele făcute. Tabla înmulțirii trebuia s-o știi…vai de capul meu!”.

