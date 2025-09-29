Mama Adrianei Bahmuțeanu a trecut la cele veșnice, în data de 8 septembrie, după mai multe probleme medicale. Femeia s-a stins din viață cu regretul că nu a mai putut petrece timp cu nepoții ei, iar ultima sa dorință a fost să i se facă dreptate.

Astfel, Petruța Toma, mama , a acționat în instanță. Aceasta a cerut justiției să analizeze cazul, considerând, atât ea, cât și sora Adrianei Bahmuțeanu, că fiii cei mari ai lui Silviu Prigoană sunt vinovați de atitudinea rece pe care copiii Adrianei o au față de ele.

Ce se arată în declarația mamei Adrianei Bahmuțeanu

Conform înainte de a muri, Petruța Toma a cerut să primească suma de trei milioane de euro, de la cei care au împiedicat-o să mai petreacă timp cu nepoții ei, bani care să revină copiilor.

„Văzând că nu mai putem lua legătura cu minorii (din cauza blocării contactului telefonic și fizic de către pârâți (frații majori ai minorilor) am inițiat proces pentru a putea avea legături personale cu minorii. În seara de dinaintea termenului de judecată, subsemnata Toma Petruța, din cauza supărării și anxietății provocate de faptele pârâților care mă împiedică inclusiv să am contact fizic cu minorii, am suferit un AVC, în prezent fiind internată în stare gravă la spital. (…) Instanța a admis cererea subsemnatelor de a avea legături personale cu minorii. Însă în continuare faptele pârâților de manipulare a minorilor, de înstrăinare a minorilor de mătușa și bunica maternă fac imposibilă executarea sentinței, deoarece minorilor le este interzis de către pârâți (frații paterni majori) să aibă contact cu oricine din familia mamei, promițându-le mașini scumpe și denigrând întreaga familie maternă în scopul deposedării de cota parte dintr-o moștenire de milioane de euro și fără a ține cont de sănătatea altor persoane, care se poate solda cu pierderea unor vieți omenești”, este ultima declarație a mamei Adrianei Bahmuțeanu, informează sursa de mai sus.

Mama Adrianei Bahmuțeanu ajunsese la terapie

Potrivit aceluiași document, mama Adrianei Bahmuțeanu și sora jurnalistei ajunseseră să facă terapie, din cauza suferinței că cei doi fii ai Adrianei nu doresc să le vad.

„Prejudiciul moral se prezumă și este totodată dovedit prin afectarea vieții intime a subsemnatelor reclamante precum și prin urmările pe care le are această încălcare – ședințe de terapie psihologică, necesare pentru gestionarea suferințelor psihice ale reclamantelor pentru tratarea anxietății, imposibilității de a avea contact cu minorii și de a avea legături personale cu aceștia. Prejudiciul rezultă din încălcarea dreptului la viață privată a reclamantelor, fapt ce ne aduce o vătămare intrisecă reclamantelor. Consider că există legătura directă de cauzalitate între faptele ilicite ale pârâților și prejudiciul subsemnatelor reclamante, prejudiciul fiind consecința directă a faptelor pârâților, care înainte de decembrie 2024 reclamantele nu aveau nicio problemă de sănătate”, se menționează în documentul semnat de mama Adrianei și de sora vedetei.