B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Mama Adrianei Bahmuțeanu a lăsat „în scris” ultima dorință! Ce se arată în declarația de dinainte de moarte

Mama Adrianei Bahmuțeanu a lăsat „în scris” ultima dorință! Ce se arată în declarația de dinainte de moarte

Elena Boruz
29 sept. 2025, 09:05
Mama Adrianei Bahmuțeanu a lăsat „în scris” ultima dorință! Ce se arată în declarația de dinainte de moarte
Sursă foto: Facebook/Adriana Bahmuțeanu
Cuprins
  1. Ce se arată în declarația mamei Adrianei Bahmuțeanu
  2. Mama Adrianei Bahmuțeanu ajunsese la terapie

Mama Adrianei Bahmuțeanu a trecut la cele veșnice, în data de 8 septembrie, după mai multe probleme medicale. Femeia s-a stins din viață cu regretul că nu a mai putut petrece timp cu nepoții ei, iar ultima sa dorință a fost să i se facă dreptate.

Astfel, Petruța Toma, mama jurnalistei, a acționat în instanță. Aceasta a cerut justiției să analizeze cazul, considerând, atât ea, cât și sora Adrianei Bahmuțeanu, că fiii cei mari ai lui Silviu Prigoană sunt vinovați de atitudinea rece pe care copiii Adrianei o au față de ele.

Ce se arată în declarația mamei Adrianei Bahmuțeanu

Conform spynews, înainte de a muri, Petruța Toma a cerut să primească suma de trei milioane de euro, de la cei care au împiedicat-o să mai petreacă timp cu nepoții ei, bani care să revină copiilor.

„Văzând că nu mai putem lua legătura cu minorii (din cauza blocării contactului telefonic și fizic de către pârâți (frații majori ai minorilor) am inițiat proces pentru a putea avea legături personale cu minorii. În seara de dinaintea termenului de judecată, subsemnata Toma Petruța, din cauza supărării și anxietății provocate de faptele pârâților care mă împiedică inclusiv să am contact fizic cu minorii, am suferit un AVC, în prezent fiind internată în stare gravă la spital. (…) Instanța a admis cererea subsemnatelor de a avea legături personale cu minorii. Însă în continuare faptele pârâților de manipulare a minorilor, de înstrăinare a minorilor de mătușa și bunica maternă fac imposibilă executarea sentinței, deoarece minorilor le este interzis de către pârâți (frații paterni majori) să aibă contact cu oricine din familia mamei, promițându-le mașini scumpe și denigrând întreaga familie maternă în scopul deposedării de cota parte dintr-o moștenire de milioane de euro și fără a ține cont de sănătatea altor persoane, care se poate solda cu pierderea unor vieți omenești”, este ultima declarație a mamei Adrianei Bahmuțeanu, informează sursa de mai sus.

Mama Adrianei Bahmuțeanu ajunsese la terapie

Potrivit aceluiași document, mama Adrianei Bahmuțeanu și sora jurnalistei ajunseseră să facă terapie, din cauza suferinței că cei doi fii ai Adrianei nu doresc să le vad.

„Prejudiciul moral se prezumă și este totodată dovedit prin afectarea vieții intime a subsemnatelor reclamante precum și prin urmările pe care le are această încălcare – ședințe de terapie psihologică, necesare pentru gestionarea suferințelor psihice ale reclamantelor pentru tratarea anxietății, imposibilității de a avea contact cu minorii și de a avea legături personale cu aceștia. Prejudiciul rezultă din încălcarea dreptului la viață privată a reclamantelor, fapt ce ne aduce o vătămare intrisecă reclamantelor. Consider că există legătura directă de cauzalitate între faptele ilicite ale pârâților și prejudiciul subsemnatelor reclamante, prejudiciul fiind consecința directă a faptelor pârâților, care înainte de decembrie 2024 reclamantele nu aveau nicio problemă de sănătate”, se menționează în documentul semnat de mama Adrianei și de sora vedetei.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Elena Merișoreanu, despre sumele investite în haine și bijuterii: „Dacă aș vinde tot ce am, aș cumpăra o casă”
Monden
Elena Merișoreanu, despre sumele investite în haine și bijuterii: „Dacă aș vinde tot ce am, aș cumpăra o casă”
Nunta Selenei Gomez cu Benny Blanco. Cum a arătat petrecerea fastuoasă din Santa Barbara (FOTO)
Monden
Nunta Selenei Gomez cu Benny Blanco. Cum a arătat petrecerea fastuoasă din Santa Barbara (FOTO)
Oana Roman nu a mai rezistat! Vedeta a avut o reacție tranșantă la adresa unui medic: „E doar un ratat care bate câmpii”
Monden
Oana Roman nu a mai rezistat! Vedeta a avut o reacție tranșantă la adresa unui medic: „E doar un ratat care bate câmpii”
Romică Țociu, despre Daria, fiica lui: „Am plâns trei zile. A făcut un lucru extraordinar”
Monden
Romică Țociu, despre Daria, fiica lui: „Am plâns trei zile. A făcut un lucru extraordinar”
Mihai Trăistariu, despre moartea tatălui său: „Blestemul prinde doar când e durerea foarte mare”
Monden
Mihai Trăistariu, despre moartea tatălui său: „Blestemul prinde doar când e durerea foarte mare”
Ce și-a pus ADDA în bagaj, înainte să plece la „Power Couple”: „Ahh, mi-a intrat ceva în ochi!”
Monden
Ce și-a pus ADDA în bagaj, înainte să plece la „Power Couple”: „Ahh, mi-a intrat ceva în ochi!”
Cine l-a crescut pe Horia Brenciu, după moartea mamei: „A adus multă bucurie în familia noastră”
Monden
Cine l-a crescut pe Horia Brenciu, după moartea mamei: „A adus multă bucurie în familia noastră”
Cătălin Zmărăndescu, despre religia sa: „Nu mă clatin, nu mă las tulburat și nu mă interesează alte învățături”
Monden
Cătălin Zmărăndescu, despre religia sa: „Nu mă clatin, nu mă las tulburat și nu mă interesează alte învățături”
Răzvan Exarhu, despre debutul său în radio: „Am fost înștiințat că sunt ultimul om și că s-a terminat și cariera mea”
Monden
Răzvan Exarhu, despre debutul său în radio: „Am fost înștiințat că sunt ultimul om și că s-a terminat și cariera mea”
Simona Halep împlinește astăzi vârsta de 34 de ani
Monden
Simona Halep împlinește astăzi vârsta de 34 de ani
Ultima oră
11:45 - Traian Băsescu a avut un mesaj după rezultatele alegerilor parlamentare din Republica Moldova. Ce a transmis fostul președinte
11:37 - Ce fruct să nu îi dai câinelui tău? Iată avertismentul unui medic veterinar
11:33 - Maria Ghiorghiu, previziuni despre destrămarea Europei. Ce spune despre viitorul Uniunii Europene
11:24 - Coaliția de guvernare negociază rectificarea bugetară. Liderii partidelor s-au reunit la Palatul Victoria
11:10 - Premierul Ilie Bolojan: „Locul Republicii Moldova este în marea familie europeană” / Sorin Grindeanu: „Republica Moldova a avut maturitatea necesară pentru a nu cădea în capcana regresului”
10:55 - Prima ninsoare la munte în România. Toamna s-a transformat în iarnă (VIDEO)
10:49 - Elena Merișoreanu, despre sumele investite în haine și bijuterii: „Dacă aș vinde tot ce am, aș cumpăra o casă”
10:38 - Producătorul auto BYD estimează o majorare a exporturilor. Chinezii se bazează pe noile modele electrice
10:18 - Nunta Selenei Gomez cu Benny Blanco. Cum a arătat petrecerea fastuoasă din Santa Barbara (FOTO)
10:12 - Oana Roman nu a mai rezistat! Vedeta a avut o reacție tranșantă la adresa unui medic: „E doar un ratat care bate câmpii”