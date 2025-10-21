B1 Inregistrari!
Mara Bănică, șapte ani de teroare. Jurnalista a fost hărțuită de un admirator obsesiv

21 oct. 2025, 18:26
Mara Bănică, șapte ani de teroare. Jurnalista a fost hărțuită de un admirator obsesiv
Sursa Foto: Facebook/ Mara Banica
Cuprins
  1. Ce metode a folosit agresorul pentru a o intimida pe Mara Bănică
  2. Ce pedeapsă a primit agresorul
  3. Ce postare a făcut Mara Bănică despre teroarea provocată de agresorul său

Mara Bănică trăiește aproape de şapte ani un coșmar. Jurnalista a primit zeci de mii de mesaje în care era amenințată sau jignită. Deși totul a plecat de la un sentiment de admirație, curând s-a transfromat într-un caz extrem de grav de hărțuire. Deși a depus o plângere penală în 2019, Mara Bănică încă se judecă cu agresorul ei. 

Ce metode a folosit agresorul pentru a o intimida pe Mara Bănică

Inițial, comportamentul agresorului părea doar o admirație exagerată, dar a escaladat rapid. Mara Bănică a ajuns să primească zeci de mii de mesaje, ba sub forma unor declarații de dragoste, ba a unor amenințări.

Cu cât jurnalista îi bloca conturile hărțuitorului, cu atât acesta își crea mai multe și mai multe. Astfel, a ajuns să dețină peste 7.000 de conturi de pe care îi trimitea zilnic mesaje sau îi lăsa comentarii jignitoare sau amenințătoare la postări.

Mai mult, agresiunile bărbatului au depășit limita online-ului. Mara Bănică a găsit inclusiv un bilețel pe care scria „Te iubesc” lipit de geamul mașinii, iar hărțuitorul s-a dus la studiourile unde filma în acea vreme jurnalista și a dat foc unor petarde. Vedeta povestea, în 2019, că bărbatul i-a cerut bani pentru a o lăsa în pace și a venit pe platourile de filmare ale emisiunii „Acces Direct”, cu o mască pe față, pentru a o intimida.

Ce pedeapsă a primit agresorul

În 2019, Mara Bănică a depus plângeri pentru șantaj, hărțuire și amenințare. Autoritățile au arestat persoana din spatele zecilor de mii de mesaje, dar doar pentru șase luni. Ulterior, instanța a suspendat pedeapsa și a stabilit un termen de supraveghere de trei ani. În această perioadă, bărbatul trebuie a trebuit să presteze 90 de zile de muncă în folosul comunității și să-i plătească Marei Bănică daune morale de 5.000 de eurp, plus 2.500 de lei cheltuieli de judecată, potrivit portal.just.ro.

Cazul ridică semne de întrebare serioase asupra modului în care sistemul răspunde hărțuirii. Deși agresorul a fost identificat și sancționat, pedeapsa suspendată și perioada de supraveghere pot părea insuficiente în contextul severității faptelor.

Ce postare a făcut Mara Bănică despre teroarea provocată de agresorul său

În anul 2019, Mara Bănică le povestea fanilor ei din mediul online evenimentele prin care trecuse.

„Dragii mei, în ultimul an și jumătate, am fost forțată să renunț la activitatea mea pe rețelele de socializare. Cei dintre voi care mă urmăresc demult, știți bine că una dintre plăcerile mele este să scriu aici cu voi. Din păcate, de aproape un an și jumătate am trăit terorizată de un individ care mi-a trimis peste 11 mii de mesaje de amenințare, șantaj și hărțuire de pe peste 5.000 de conturi false. Condiția pentru a mă lăsa în pace era să îi dau diverse sume de bani. La începutul acestei luni, acest individ a venit la sediul Acces Direct, noaptea, cu o mască pe față, în încercarea de a mă intimida să îi dau bani. Astăzi dimineață a fost ridicat de polițiștii Secției 8, cărora le mulțumesc din suflet pentru profesionalism și promptitudine. De astăzi, conturile mele de Facebook și Instagram sunt din nou publice. Îmi cer iertare prietenilor mei, clienților cu care am contracte de imagine”, a povestit atunci Mara Bănică.

